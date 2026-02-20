Emeklilere ÖTV muafiyeti için kritik adım: Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne özellikle çiftçi emeklilerini kapsayan bir kanun teklifi sunuldu. Teklifin, düşük gelirli emeklilerin aylıklarında iyileştirme yapılmasını ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesini amaçladığı belirtildi.

Teklifte, Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) en az 10 yıl kayıtlı olup tarım Bağ-Kur kapsamında emekli olan çiftçilere, emeklilikten itibaren 5 yıl içinde bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti getirilmesi öngörüldü.

ÖTV istisnalı araçlara 5 yıl satış yasağı

Teklife göre, ÖTV istisnasından yararlanılarak alınan araçlar 5 yıl süreyle devredilemeyecek. Bu süre dolmadan satış veya benzeri tasarruflarda bulunulması halinde, zamanında alınmayan vergi tahsil edilecek. Deprem, sel, yangın veya kaza gibi nedenlerle aracın kullanılamaz hale gelerek hurdaya ayrılması durumunda ise aynı kapsamda bir araç daha istisna dahilinde alınabilecek. Uygulamanın usul ve esaslarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi öngörülüyor.

"Kırsalda araç, çoğu zaman lüks değil ihtiyaçtır"

Teklifi hazırlayan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz şu değerlendirmeleri yaptı: "Çiftçimiz yıllarca toprağa emek veriyor, ülkemizin gıda güvenliğini ayakta tutuyor. Emeklilik döneminde sabit gelirle yaşamını sürdürmeye çalışırken kırsalda ulaşım başlı başına bir maliyet ve zorluk. Kırsalda araç, çoğu zaman lüks değil ihtiyaçtır. Bu teklif, emekli çiftçimizin yaşamını kolaylaştıracak, hedefli ve ölçülü bir sosyal destek mekanizmasıdır."