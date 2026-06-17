Emeklilere ÖTV’siz araç satılacak mı?

Özel Tüketim Vergisi'nden muaf olarak emeklilere araç satışı gerçekleşeceğine dair bilgiler sosyal medya ve bazı internet haber sitelerinde dolaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kadim Durmaz'ın geçtiğimiz şubat ayında verdiği kanun teklifine ilişkin herhangi bir gelişme bulunmuyor. Emeklileri heyecanlandıran kanun teklifi incelendiğinde gerçekleşmesi için bazı hamlelerin ortaya çıkması bekleniyor.

5 yıl şartı var

Emeklilere ÖTV'siz araç satışı yapılmasına dair kanun teklifinin ayrıntılarında, beş yıl içinde bir defaya mahsus sahip olunan taşıtların, satın alınma tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe devredilmemesine yönelik detay bulunuyor.

ÖTV istisnasında 5 yıl dolmadan devir yapılırsa vergi geri alınacak

5 yıllık süre olmadan devir, satış veya benzeri tasarruflarda bulunulması halinde, zamanında alınmayan vergi ile buna ilişkin gecikme faizi, fer'ilerinin gerekli mevzuat hükümleri çerçevesinde tahsil edilmesi isteniyor.

Afet ve kazalarda araç kaybına yeni araç hakkı istisnası

Deprem, yangın, sel veya kaza neticesinde kullanılamaz hale gelen araçların hurdaya çıkarılması halinde bir araç daha istisna kapsamında yeniden satın alınabilecek.

İstatistikler ne diyor?

Şu anda Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli bulunuyor. Her yıl da yaklaşık 1,2 milyon araç satışı gerçekleşiyor. NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre Türkiye'nin araç parkı da toplamda 34 milyon seviyesinde bulunuyor.

ÖTV düzenlemesi trafiği nasıl etkiler?

Tüm emeklilerin 5 yıl içinde ÖTV'siz otomobil aldığı bir ortamda her yıl 3,4 milyon aracın trafiğe katılacağı gerçeği önümüze çıkıyor. Bunun yanında her yıl emeklilere yenisi ekleneceği için bu sayının artması da bekleniyor. Başka bir deyişle Türkiye'nin toplam otomobil parkı olan 34 milyona, 17 milyon aracın daha 5 yılda eklenmesi gerekiyor. Bunun yanında yılda 1,2 milyon araç da diğer vatandaş ya da şirketlerin aldığı araçlardan oluşuyor ve bunlar da trafiğe katılıyor. Böylece trafikte 5 yıl sonra 57 milyonun üzerinde aracın olması anlamına geliyor.

Araç artışı akaryakıt ve trafik sistemini zorlayabilir

Tüm bunların gerçekleştiği bir ortam düşünüldüğünde, ülke dinamikleri üzerinde etkili olması bekleniyor. Akaryakıt talebi, elektrik talebi, yollarda trafiğin artması ve yapılan mühendislik hesaplamalarının çökmesi, otopark sıkıntısı, otoyolların işletme ve hizmet sınırlarının aşılması, yedek parça talebi, cari açık oluşumu, kredi patlaması, borçluluğun artması, ikinci el otomobil fiyatlarının sert düşüş göstermesi ve servet kaybı gibi birçok olumsuz sebep ortaya çıkıyor.

Emeklilere ÖTV muafiyeti düzenlemesi araç sayısını artırabilir

Emeklilerin yarsının aldığı düşünüldüğünde yılda 1,7 milyon araç daha trafiğe katılması bekleniyor. Bu da 5 yılda 8,5 milyon araç anlamına geliyor. Her yıl ortalama 1,2 milyon adetten 6 milyon adeti de diğer vatandaşların aldığı varsayılırsa 5 yıl sonra 48,5 milyon aracın trafikte olması anlamına geliyor. Birçok vatandaş, eğer kanun yasalaşırsa emekli olan anne, baba ya da yakını üzerine ÖTV'siz araç alarak kendisi kullanımda bulunabilir.

Emeklilere ÖTV’siz otomobil teklifi için altyapı şartı gündemde

İstatistiklere bakıldığında ÖTV'siz emeklilere otomobil kanun teklifinin gerçekleşmesi yakın gelecekte zor görünüyor. Gerçekleşmeden önce altyapı yatırımlarının yeniden dizayn edilmesi gerçekliği ortaya çıkıyor. Bu nedenle birçok kişiyi heyecanlandıran kanun teklifi inandırıcılığını yitiriyor.

ÖTV'siz araç fiyatları ne kadar?

Özel Tüketim Vergisi olmadan satılan araçlarda ÖTV çıkarılıp sadece Katma Değer Vergisi ekleniyor.

Fiat

Fiat Egea Easy 1.6 dizel manuel vites 786 bin 200 lira.

Fiat Easy 1.6 dizel otomatik vites 991 bin 900 lira.

Fiat Egea Urban Urban 1.6 dizel manuel vites 786 bin 200 lira.

Fiat Egea Urban 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 20 bin lira.

Fiat Egea Lounge 1.6 dizel manuel vites 826 bin 200 lira.

Fiat Egea Lounge 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 31 bin lira.

Fiat Egea Cross Street 1.6 dizel otomatik vites 991 bin 900 lira.

Fiat Egea Cross Urban 1.6 dizel otomatik vites 991 bin 900 lira.

Fiat Egea Cross Lounge 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 20 bin lira.

Fiat Egea Cross Limited 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 114 bin 400 lira.

Toyota

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 56 bin 451 lira

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S 1 milyon 138 bin 673 lira

Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1 milyon 205 bin 340 lira

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1 milyon 235 bin 895 lira

Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1 milyon 322 bin 6 lira

Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT 1 milyon 352 bin 140 lira

Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 1 milyon 495 bin 81 lira

Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1 milyon 506 bin 258 lira

Toyota Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1 milyon 603 bin 500 lira

Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1 milyon 374 bin 493 lira

Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1 milyon 516 bin 258 lira

Renault

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 16 bin 666 lira

Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 994 bin 999 lira

Mercedes- BMW

Mercedes C200 4MATIC AMG 3 milyon 179 bin lira.

BMW 320i Sedan Sport Line 2 milyon 764 bin 500 lira.