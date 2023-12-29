Emeklilere verilen 5 bin lira ikramiyenin 3 aylık değişimi...

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin de yer aldığı ekonomiye ilişkin torba teklif önceki gün Meclis'te kabul edildi. Dün ise ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışan 4 milyon 688 bin 945 emekliye bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye ödemesi bugün yapılıyor.

Gazeteci Çiğdem Toker, T24'te yayınlanan köşesinde, çalışan ve çalışmayan emeklilere verilen ikramiyelerin döviz karşısındaki durumunu irdeledi.

"5 bin TL'nin başına gelenler" başlıklı yazısında, "Emekliler, yüksek enflasyon ortamında daha hızlı eriyen maaşlarıyla açlık sınırında yaşamaya çalışıyor. Hâl böyleyken tam üç aydır emeklilere bir defalık yapılan/yapılacak 5 bin TL ödeme ağızlara sakız edilip insan haysiyetine dokunan bir politik söyleme dönüştü. Çalışan emekliye yakında ödenecek 5 bin TL ile, bu duyuru ilk yapıldığı zamanki 5 bin TL, aynı 5 bin TL değil değerli okurlar." ifadelerini kullandı.

37 günde 173 liralık erime...

Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liranın 37 günde 172 lira eridiğini yazan Toker şunları kaydetti: "15 Kasım'da, 1 ABD Doları 28,6679 TL olmuştu ve cebinde 5 bin TL olan bir emeklinin döviz büfesinden satın alabileceği dolar miktarı 174,4 dolara düşmüştü. 6 dolarlık kaybın TL karşılığı ise 172 TL'ydi. Başka bir deyişle "müjde"nin verildiği günden hesaba yatıncaya kadar geçen 37 gün içinde emeklinin 5 bin TL'si dolar karşısında 172 TL kayba uğramıştı."

Çalışan emeklilere ikramiye bilgisinin 29 Kasım'da duyurulduğunu, o gün 1 doların 28,9116 olduğunu ifade eden Toker, "Yani cebinde 5 bin TL olan bir emekli döviz büfesine gitse karşılığında alabileceği dolar 172,9 TL'ye inmişti. Uğranan kayıp zarar 7,5 dolara yani 218,5 TL'ye yükselmişti." dedi.

"Çalışmayan emekli 88 lira zararda"

Toker, yazısının devamında şunları kaydetti: "Çalışan emeklilere de 5 bin TL ödeme maddesinin yer aldığı 86 maddelik torba kanun, yeni yıla günler kala Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan hızlıca geçti.

Bu satırlar yazılırken serbest piyasada 1 ABD doları, 29,43 TL'den işlem görüyordu.

Yani, cebinde 5 bin TL olan bir emekli döviz büfesine gittiğinde 169,89 dolar alabilecek.

Bu da bir ay içinde -TL'nin uğradığı değer kaybı sonucu- ödenen 5 bin TL bakımından, çalışmayan emekli ile çalışan emekli arasında 3 dolarlık, yaklaşık 88,3 TL'lik bir eşitsizlik çıktığı anlamına geliyor.

5 bin TL ödemenin ilk telaffuz edildiği 9 Ekim ile 28 Aralık arasındaki değer kaybı ise 10,5 dolar.

9 Ekim 2023 tarihinde 180,46 ABD doları alınabilen 5000 TL ile bugün 169, 89 dolar alınabiliyor."