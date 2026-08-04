En düşük emekli aylığı fark ödemelerinde tarih belli oldu

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En düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesinin ardından oluşan aylık fark ödemelerinin tarihi belli oldu.

Yapılan düzenleme doğrultusunda hak sahiplerine ödenecek farklar, 7 Ağustos 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Emekliler, oluşan fark ödemelerini söz konusu tarih itibarıyla aylıklarını aldıkları ilgili banka hesaplarından çekebilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz." denildi.