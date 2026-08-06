Emeklilerin gözü fark ödemesinde: Maaş farkları hesaplara yatıyor

Yaklaşık 6 milyon emekli, en düşük emekli aylığında yapılan artışın fark ödemelerinin hesaplara yatırılmasını bekliyor. Yapılan düzenlemeyle 20 bin liradan 23 bin 522 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı kapsamında hak sahiplerine fark ödemesi yapılacak.

Emekli maaş farkları sadece en düşük emekli maaşı alanları değil, maaşları 20 bin lirayla 23 bin 552 lira arasında olanları da ilgilendiriyor ve bu emeklilere de eksik tutar kadar fark ödemesi yapılacak.

En düşük emekli maaşı farkı bu gece hesaplara yatırılıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre, en düşük emekli maaşı fark ödemeleri bu gece yarısı (7 Ağustos 2026) hesaplara geçecek ve emekliler farklarını çekebilecek.