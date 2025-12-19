Emeklilerin otelde kalması! Bakan Göktaş: Bireysel tercihler kriz gibi sunulmaya çalışıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, emeklilerin ucuz otel odalarında kaldığı haberlerinin ardından gündeme gelen barınma krizi tartışmalarıyla ilgili konuştu.

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Göktaş, son günlerde yaşlılar ve emekliler üzerinden algı operasyonu yürütüldüğünü savundu.

"Günlerdir ifade edilen iddialar hakkında gerekli incelemeleri yaptık" diyen Göktaş şöyle devam etti:

"İddialarda bahsedilen kişilerle de görüşüldü. İkna edilenleri konukevine yerleştirdik ama ikna etmek zorunda kaldık. Özellikle ifade etmek istiyorum, üzülerek gördük ki devletimizin sunduğu tüm imkanlara rağmen bireysel tercihler, bilinçli olarak vatandaşları yanıltmak amacıyla toplumsal kriz gibi sunulmaya çalışıldı. Devletin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir."