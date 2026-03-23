Emeklilikte "Enflasyon ve EYT etkisi" sona erdi, sayıda normalleşme başladı

MEHMET KAYA / ANKARA

Son yıllarda yıllık olarak yüksek enflasyonun takip eden yılda daha düşük olacağı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) nedeniyle emeklilik hakkı kazananların bir an önce emekli olması nedeniyle yıllık bazda emekli olan kişilerin sayısı uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkmış, hatta Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve enflasyonun takip eden yılda düşeceği beklentisiyle iki bin yirmi üçte iki virgül iki milyon kişiye sıçramıştı. İki bin yirmi beşte ise bu durum tersine döndü ve uzun yıllar birbirine yakın seyreden dört yüz binli sayılara geriledi.

Türkiye’de yıllık olarak yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin sayısı iki bin on dokuzdan sonra üç yüz elli-dört yüz bin kişi arasında oluştu. Diğer yandan, iki önemli faktör iki bin yirmi üç ve iki bin yirmi dört yılında emekli olan kişi sayısını normal dönemlerin çok üstüne taşıdı. Bunlardan ilki, Şubat iki bin yirmi üçte yapılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiydi. Hem bu kanunla emeklilik hakkı kazananlar, hem de yüksek enflasyonun aylık bağlamadaki avantajından yararlanmak isteyenler çok yoğun şekilde bu yıl emekli oldular. İki bin yirmi üçte emekli olan kişi sayısı iki milyon yüz doksan dört bin kişiye ulaştı. Takip eden yılda da normal dönemlerin çok üzerinde, yedi yüz yirmi dört virgül beş bin kişi emekli oldu. Bu kişilerin emekli olmasında ana etken Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi olsa da, yıl içinde emeklilik hakkı elde eden kişiler, takip eden yılda enflasyon daha düşük olacaksa, ilgili yılda emekli olmaları halinde daha yüksek aylık bağlanacağı için bu yolu tercih ediyor. Bu etki, son üç yıldır hem yıllık hem de altı aylık dönemlerdeki etkiler nedeniyle yüksek oranda emekli olma sonucunu getirmişti.

Diğer yandan, iki bin yirmi beşte emekli olanların sayısı normal seyrine döndü. Bunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ana grup etkisinin sona ermesi ana etken oldu. Diğer yandan, emekli olmada enflasyonun çok belirgin şekilde düşeceği beklentisinin azaldığı yorumlarını da yapmak mümkün. Emekliliği hak edenler eğer ücreti asgari ücret veya yakın ücretlerse ilk doldurdukları anda emekli olmayı tercih edebiliyor. Ayrıca, enflasyondaki düşüşe ve büyüme oranlarına bağlı olarak bulunduğu dönemde emekli olmak daha avantajlı hale gelebiliyor. Bütün bu avantajlara rağmen ana etken Emeklilikte Yaşa Takılanlar’dan faydalanan kitlenin azalması yanında, emekli olmanın dönemsel avantajlarının ortadan kalkmasıyla emekli olan sayısı iki bin yirmi beşte normal seyrine tekrar döndüğü yorumları geçerli hale geliyor.