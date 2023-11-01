Emeklinin ikramiyesi yolda…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili açıklamalarda bulundu…
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Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazecilere açıklama yaptı.
Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi.
12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.