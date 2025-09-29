Emeklinin maaşı eridi: Sofradan 219 ekmek eksildi

Yıllar içinde hayat pahalılığı artarken, emeklilerin geliri neredeyse değersiz hale geldi. Türkiye’de her ay yükselen enflasyon, vatandaşın alım gücünü geriletirken bundan en çok etkilenen kesimlerin başında emekliler geliyor. Veriler, emekli maaşlarının zamanla nasıl eridiğini açıkça ortaya koyuyor. Eskiden emekli maaşıyla geçinmek mümkünken, bugün aynı gelir temel ihtiyaçları bile karşılamakta yetersiz kalıyor.

Emekli sofrasından 219 ekmeği eksiltmek zorunda kaldı

2005 yılında emekli maaşı asgari ücretin üzerinde seyrederken, bugün durum tersine dönmüş durumda. Günümüzde emekli aylığı 16 bin 881 lirada kalırken, asgari ücret 22 bin 104 liraya yükseldi. O dönem maaşıyla 1344 ekmek alabilen emekli, artık sofrasından 219 ekmeği eksiltmek zorunda kaldı. En düşük fiyatlar baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, emekliler maaşlarıyla bugün sadece 1125 ekmek alabiliyor.

Eylül 2025 tarihinde içilebilen çay sayısı 844’e düştü

2005 yılında emekliler maaşlarıyla bin 92 simit ve 874 bardak çay alabilirken Eylül 2025 tarihinde satın alınabilen simit ve içilebilen çay sayısı 844’e düştü. Aynı dönemde satın alınabilen ekmek sayısı 1344’ten bin 1125’e geriledi.

Yirmi yılda emeklinin alım gücünü en çok sarsan ise kira ve altın fiyatları oldu. Emeklilerin konut ve kira için yaptıkları harcama, aylıklarının yaklaşık üçte birini buluyordu. Nefes'in haberine göre şimdi işe bu oran aylığın bir buçuk katına denk geldi. 2005 yılında en düşük emekli maaşıyla 12.36 adet çeyrek altın alınabilirken rakam şimdi 2 çeyrek altına geriledi.