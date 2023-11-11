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Emekliye 5 bin lira ödeme bugün başlıyor

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla çalışmayan emeklilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verileceği duyurulmuştu. 12.2 milyon emekliyi kapsayacak olan ikramiyenin ödemesi bugün başlıyor.

Haber Merkezi
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Emekliye 5 bin lira ödeme bugün başlıyor
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Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödemesi bugün başlıyor. 

Alınan bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere ise aylıktaki hisseye göre ödeme yapılacak.

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SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlara bugün; 20, 21 ve 22 olanlara 12 Kasım'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 13 Kasım'da, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 14 Kasım'da ödemeleri gerçekleştirilecek.