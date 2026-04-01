EMİB Başkan Adayı Alimoğlu: Türk doğal taşını küreselde güçlü konuma taşıyacağız

İMAM GÜNEŞ

İş dünyasında seçim takvimi hız kazanırken ihracatçı birliklerinde de genel kurul hazırlıkları sürüyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği’nde (EMİB) seçim 13 Nisan 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan İbrahim Alimoğlu, dört yıllık ilk döneminin ardından ikinci dönem için üyelerden yeniden yetki isteyecek.

Doğal taş sektöründe üçüncü kuşak temsilci olarak uzun yıllardır görev yaptığını hatırlatan Alimoğlu, EMİB Başkan Yardımcılığı ve TÜMMER Başkanlığı deneyiminin ardından başkanlık görevini üstlendiğini söyledi. İlk dönemde sektörün ihracat gücünü artırmaya ve Türk doğal taşının küresel bilinirliğini yükseltmeye odaklandıklarını belirten Alimoğlu, yeni dönemde bu çalışmaları daha ileri taşımak istediklerini ifade etti.

Yeni dönemde dengeli ve yenilenen bir yönetim yapısı oluşturduklarını vurgulayan Alimoğlu, “Tecrübeli isimlerin birikimi ile sektöre yeni bakış açısı kazandıracak temsilcileri bir araya getiren bir liste hazırladık. Yönetim kurulunu oluştururken sektörün farklı alt kollarının temsil edilmesine özellikle dikkat ettik. İhracat deneyimi güçlü, sahayı bilen ve aktif çalışabilecek isimlerle ilerlemek istiyoruz. Amacımız yalnızca karar alan değil, sahada sektörün sorunlarına çözüm üreten bir yönetim modeli oluşturmak. Daha kapsayıcı, daha katılımcı ve sektörün tamamını içine alan bir anlayışla çalışmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türk taşının dijital platformlarda tanıtılması hedefleniyor

İkinci dönem için motivasyonlarının ilk dönemde başlatılan projeleri büyütmek olduğunu belirten Alimoğlu, şunları söyledi: “Görev süremiz boyunca Türk doğal taşının küresel bilinirliğini artıracak ticaret heyetleri düzenledik, fuar organizasyonlarını güçlendirdik ve sektörün sürdürülebilirlik dönüşümüne yönelik projeleri hayata geçirdik. İngiltere’den Meksika’ya kadar geniş bir coğrafyada firmalarımızın yeni pazarlara ulaşmasını sağladık. Marble İzmir ve Xiamen başta olmak üzere uluslararası organizasyonlarda güçlü milli katılımlar gerçekleştirdik. UR-GE projeleriyle firmalarımızın rekabet gücünü artırmaya odaklandık. Yeni dönemde bu çalışmaların kapsamını genişleterek daha fazla ihracatçıya ulaşmak istiyoruz.”

Yeni dönemde uluslararası fuarlarda Türk doğal taşının görünürlüğünü artıracaklarını vurgulayan Alimoğlu, ticaret ve alım heyetlerinin sayısını yükselteceklerini ifade etti. Surface Design Show gibi prestijli organizasyonlarda yer almaya devam edeceklerini kaydeden Alimoğlu, EGEBİM projesiyle Türk taşının dijital platformlarda da tanıtılacağını söyledi.

Yeni pazar odaklı büyüme stratejisi

Doğal taş sektörünün maliyet baskısı ve küresel rekabetle karşı karşıya olduğunu belirten Alimoğlu, özellikle enerji, işçilik ve lojistik maliyetlerinin rekabet gücünü etkilediğine değindi. Katma değerli üretimin bu sorunların aşılmasında kritik olduğunu vurgulayan Alimoğlu, sürdürülebilir üretim, tasarım ve markalaşma projelerine ağırlık vereceklerini ifade etti.

2025 yılında sektörün 6,2 milyar dolarlık ihracata ulaştığını hatırlatan Alimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu rakam sektörümüzün potansiyelini gösteriyor ancak daha yukarı taşınması mümkün. Göreve geldiğimizde EMİB ihracatı 1 milyar 80 milyon dolar seviyesindeydi, bugün 1 milyar 425 milyon dolara ulaştı. Bu artışı yeni dönemde daha da hızlandırmak istiyoruz. Hedefimiz görev süremiz sonunda EMİB ihracatını 2 milyar doların üzerine çıkarmak. Yeni pazarlar, katma değerli üretim ve güçlü tanıtım çalışmalarıyla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Ajandasında neler var?

İbrahim Alimoğlu’nun yeni dönem başkanlık ajandasında öne çıkan başlıklar şöyle: