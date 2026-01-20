EMİB/Alimoğlu: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmemesi madenciliği olumsuz etkiliyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, merkezi farklı bir ilde olan ocak veya üretim tesisleri için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenememesi, üretim kapasitemizi ve istihdamımızı olumsuz etkiliyor. Maden sektörüne yönelik olumsuz algı da, yatırım iştahını ve sosyal kabulü zayıflatıyor. Bu nedenle, sektörümüzün doğru bilgilerle tanıtılması ve imajının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

İhracat hedefi 1,5 milyar dolara yükseldi

2026 yılı ihracatçı birliklerinde seçimli genel kurul yılı olduğunu hatırlatan Alimoğlu, “5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birlikleri Kanunu gereği başkanlık süresi 2 dönem ya da 8 yıl ile sınırlandırılmış durumda. 2022 yılında Ege Maden İhracatçıları Birliği üyelerimizin teveccühüyle Başkan seçilmiştim. Görev süremizde pandeminin etkilerinin hissedildiği, Türkiye’de dezenflasyon politikalarının uygulandığı, döviz kurlarındaki artışın enflasyon rakamlarının gerisinde kaldığı ve rekabetçilikte zorlanılan bir dönem yaşandı. Buna karşın 2021 yılında 1 milyar 80 milyon dolar olarak devraldığımız ihracat rakamını 1 milyar 380 milyon dolara çıkarmayı başardık” diye konuştu.

Yasal düzenlemeler için diyalog sürecek

Birlik ihracatını 2026 yılı için 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Alimoğlu, “2030 yılında görevi devrederken 2 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. 2026 yılında da sektörümüzün doğru bilgilerle tanıtılması ve imajının güçlendirilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Yasal düzenlemelerin sektörümüzün önünü açacak şekilde değiştirilmesi için diyaloğumuzu devam ettireceğiz” dedi.