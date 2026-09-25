Eminiş Ambalaj'dan 30 bin tonluk üretim

MERVE ESİN ADIGÜZEL / KOCAELİ

Firma sahibi ve Genel Müdürü Ferit Uzunyol, şirketin 50 yılı aşan üretim deneyimini teknoloji, kalite, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklı gelişim anlayışıyla geleceğe taşıdıklarını belirtti. Ürün gamını müşterilerin farklı ihtiyaçlarına göre geliştirdiklerini ifade eden Uzunyol, "Ana ürün gruplarımızı metal ve plastik kova ambalajları oluşturuyor. Farklı hacim ve teknik özelliklerde, başta boya ve kimya olmak üzere çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik ambalaj çözümleri sunuyoruz. Plastik tarafta polipropilen esaslı kovalar, metal tarafta ise farklı kullanım amaçlarına yönelik teneke ambalajlar üretiyoruz" dedi.