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Eminönü'nde ikramlık telaşı: Bayramlık çikolatanın gramı 1,5 lira

Ramazan Bayramı’na 1 gün kala vatandaş ikramlık alımlarına devam etti. İkramlık şeker ve çikolata fiyatlarında geçen yıla göre kalitesine göre yüzde 30-50 oranında artış var.

Haber Merkezi
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Eminönü'nde ikramlık telaşı: Bayramlık çikolatanın gramı 1,5 lira
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VEYSEL AĞDAR - İSTANBUL

Her bayramda olduğu gibi bu yıl da vatandaş ikramlık alımları için Eminönü tercih etti.

Ramazan’ın başlangıcında soğuk hava nedeniyle iftariyelik alışverişinden umduğunu bulamayan Eminönü esnafı, bayrama 1 gün kala alışverişte kıpırdanmanın yaşanmasından umutlu...

Şeker fiyatları zincir market ve Eminönü esnafında 180 lira ila 300 lira arasında satılıyor. Lokumun kilosu 140 liradan başlıyor 250 liraya kadar çıkıyor. Ekstra çifte kavrulmuş fındıklı lokumun kilosu ise 550 lira.

En pahalı ikramlık ise çikolata. Farklı gramajlarda paketler halinde satılan markalı çikolatanın gramı 1-1,5 liradan alıcı buluyor.

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