Emlak Katılım, 2,8 milyar TL net kar elde etti

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, 2022'de istikrarlı bir şekilde ilerleyerek büyümeye devam etti.

Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sırtkaya, katılım bankası olarak ülke ekonomisine, reel sektöre ve istihdama önemli katkılar sağladıklarını belirtti.

2022 yılını oldukça verimli ve başarılı bir şekilde tamamladıklarını aktaran Sırtkaya, şunları kaydetti:

"2022 yılında faaliyet gösterdiğimiz alanlarda bankacılık ve katılım finans sektörünün üzerinde bir büyüme performansı elde ettik. 2021 yılında 38,7 milyar TL olan aktif büyüklüğümüz, yüzde 159 oranında artarak 2022'de 100,2 milyar TL'ye ulaştı. Toplanan fonlar bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 196 artarak 79,2 milyar TL olmuştur. Kullandırılan fonlarda ise yüzde 102 büyüme sağlarken 21,9 milyar TL olan hacmimiz 2022 yılında 44,3 milyar TL'ye yükselmiştir. Böylelikle ülke ekonomisine 2022 yılında 54,7 milyar TL destek sunmuş olduk. 2022 yılında yüzde 1.865 artışla 2,8 milyar TL net kar ile önemli bir başarı elde ettik. Katılım finans sektörünün en genç üyesi olarak ulaştığımız bu rakamlar bizi memnun ediyor. Dinamik bilanço yönetimimiz ve nitelikli insan kaynağımız ile 2023 yılında da benzer bir performans projekte ediyoruz. Bu başarılı sonuçları elde etmemizde çok büyük emekleri olan çalışma arkadaşlarıma, yönetim kurulumuza, bizi destekleyen ve güvenen müşterilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."