Emlak Katılım açıkladı: Katılımevim ve Birevim devrinde yeni gelişme

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Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının devrine ilişkin Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulundu.

Bankanın 30 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, pay devir işlemleri kapsamında Rekabet Kurumu'na yapılan başvuru hakkında bilgi verildi.

KAP açıklamasına göre başvuru, bankanın daha önce 17 Eylül 2026 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamalarının ardından gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin işlemler çerçevesinde, 30 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapıldı.

Bankadan yapılan açıklamada, diğer izin ve onay süreçlerinin devam ettiği belirtildi.