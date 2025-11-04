  1. Ekonomim
Emlak Konut’un Damla Kent Projesi için ihale süreci tamamlandı. Projede yer alan inşaat işleri, beş farklı firmayla taahhüt altına alındı. Şirket, KAP’a dört ayrı bildirimde bulundu.

Emlak Konut Damla Kent ihalelerinin kazanan şirketleri belli oldu
Ekim ayı başında Damla Kent Projesi A Etabı 1. kısım ihalesini tamamlayan Emlak Konut, projenin diğer etaplarının ihale süreçlerini de sonuçlandırdı.

Şirket, KAP’a yaptığı dört ayrı bildirimde, İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi kapsamında gerçekleştirilen A Etabı 2. Kısım Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı işi sözleşmesinin, Yüklenici Egemen İnş. ve Tic. A.Ş. ile Okyanus Enerji Üretim İnşaat A.Ş. iş ortaklığıyla imzalandığını duyurdu.

Emlak Konut, Damla Kent Projesi A ve B etaplarının sözleşmelerini tamamladı

İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası ihracı kapsamında yer alan, Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi A Etabı 3. Kısım Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi‘nin sözleşmesi, Yüklenici Kuzu Toplu Konut İnş. A.Ş.ile imzalanmıştır.

İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası ihracı kapsamında yer alan, Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi B Etabı 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi‘nin sözleşmesi, Yüklenici Öz Er-Ka İnş. Tur. Elekt. Taah. Tic. Ve San. A.Ş. ile imzalanmıştır.

İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası ihracı kapsamında yer alan, Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi B Etabı 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi‘nin sözleşmesi, Yüklenici Mrf Group Ticaret İnşaat A.Ş. ile imzalanmıştır.”

