Emlak sektöründen 2025 uyarısı: Kiralar yüzde 50 artacak

Yüzde 25 zam sınırı kaldırıldıktan sonra enflasyona endekslenen kiraların gelecek yılın ilk yarısında yüzde 50 oranında artabileceği uyarısı yapıldı. İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, “2025 için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, bir sonraki yaz ayına kadar kira fiyatlarının en az yüzde 50 artabileceğini söyleyebilirim” dedi.

"İnsanlar barınacak yer bulamıyor"

İnsanların barınacak yer bulamadığını belirten Akgün, "Son yıllarda millet böyle bir karış toprağım olsun deyip gidiyorlar, kooperatiflerden parsel ayarlıyorlar, içine konteyner koyuyorlar. Karavanda yaşayan insanlar çok fazla olmaya başladı. Bunların hepsi çaresizlik" diye konuştu. Akgün, şöyle devam etti: "Artık konut üretimi yapamıyor müteahhitler. İnşaat firmalarının birçoğu neredeyse iflas etti. Konsorsiyum kuruyorlar. Yine dağılıyorlar. Maliyetler yüksek. İmalat olmayınca piyasadaki mevcut arzlarla bir artış oluyor fiyatlarda."

"Kiraya çıkmak için en doğru zaman kış"

“Kiraya çıkmak için aslında en doğru zaman kış aylarıdır" diyen Akgün, bunun nedenini de şöyle açıkladı:

"Kış aylarında çok fazla hareket olmadığı için bir arz oluşumu, stok olabilir. Ve fiyat dengesi oturabilir. Ama özellikle nisandan sonra, mayıs, haziran dediğimiz zaman burada yüzde 20-30 zaten artıyor. Ağustosa, eylülde geldiği zaman tekrar yüzde 20-30 oluyor. Vatandaşın daireye çıkacaksa bir daireye hemen çıkmasını tavsiye ediyoruz.”