  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih 1 Aralık
Takip Et

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih 1 Aralık

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih 1 Aralık Pazartesi. Ödemeler, belediyeler ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödeme yapmayanlara yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih 1 Aralık
Takip Et

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde geri sayım başladı.

Mükellefler ödemelerini 1 Aralık Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor. Ödemelerini zamanından yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

Vergi ödeme şekilleri

Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor.

Ödemeler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet'e entegre belediyeler için de online ödeme imkanı sunuluyor.

Kimler emlak vergisinden muaf?

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor.

Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf.

Kulisler hareketlendi: 2026 asgari ücret kaç TL olacak? İşte örnek hesaplamalarKulisler hareketlendi: 2026 asgari ücret kaç TL olacak? İşte örnek hesaplamalarEkonomi
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 27 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim gelecek mi? İşte 27 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Evlilik kredisi desteği 2026’da artıyor: Rakam 645 bin TL'ye çıkacak! Evlilik kredisi nasıl alınır?Evlilik kredisi desteği 2026’da artıyor: Rakam 645 bin TL'ye çıkacak! Evlilik kredisi nasıl alınır?Ekonomi
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde depremGündem

 

Ekonomi
Bakan Yumaklı açıkladı: Tüketim tarihi geçmiş 30 ton gıda ürünü ele geçirildi
Bakan Yumaklı açıkladı: Tüketim tarihi geçmiş 30 ton gıda ürünü ele geçirildi
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu, dev zam geliyor: 2026 yılı trafik cezaları belli oldu
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu, dev zam geliyor: 2026 yılı trafik cezaları belli oldu
Basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin belge temininde kolaylık
Basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin belge temininde kolaylık
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: IMEI kayıt ücretine büyük zam geldi
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: IMEI kayıt ücretine büyük zam geldi
TÜRKPATENT 34 sınai mülkiyet uzman yardımcısı alacak
TÜRKPATENT 34 sınai mülkiyet uzman yardımcısı alacak
2026 yılı pasaport harç ve defter bedelleri belli oldu: İşte yeni zamlı ücretler
2026 yılı pasaport harç ve defter bedelleri belli oldu: İşte yeni zamlı ücretler