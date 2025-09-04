Emlak vergisi ile ilgili hem yasal, hem de idari düzenleme çalışmaları yapılıyor

BESTİ KARALAR

AK Parti MYK önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının başında gündemle ilgili bir konuşma yaptı. Edinilen bilgilere göre; Çin ziyareti ile ilgili MYK üyelerini bilgilendiren Erdoğan, önemli görüşmeler yaptığını, İsrail- Filistin savaşı, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri sırasında Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin dünya tarafından gözle görülür şekilde takdir topladığını anlattığı, Türkiye’nin, dünyada diplomasi gücünün her geçen arttığına vurgu yaptığı söylendi.

Öncelik ekonomi olmalı

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini, olumsuz gelişmelerin süreci baltalamasına izin vermeyeceklerini aktardığı hem içerde hem de dışarda, “Odak kayması yaşanmamalı. Bu süreci inşallah yakın zamanda başarıyla sonlandıracağız” açıklamasında bulunduğu söylendi. Çin’e yaptığı resmi ziyaret ile ilgili bilgi paylaştığı toplantıda Erdoğan, ziyaret sırasında ikili görüşmeler yaptığını da aktardığı belirtildi. Parti yöneticilerinin, ‘Türkiye Buluşmaları’ programı çerçevesinde saha izlenimlerini de aktardıkları kaydedildi. Toplumun Terörsüz Türkiye sürecini benimsemiş ve bu sürecin bir an önce sonlanmasını istediği ancak öncelikli konularının ise ekonomik sıkıntılar olduğuna da MYK toplantısında vurgu yapıldığı belirtildi.

Farklı alternatifler hazırlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla “emlak vergisi”yle ilgili üç aydır süren çalışmalarda sona gelindi. AK Partili kaynaklar, emlak vergisi yüzünden vatandaşın sıkıntı yaşamaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yaklaşık üç aydır yasal bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını farklı farklı alternatifleri değerlendirdiklerini bildirdiler. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşı zor durumda bırakmayan farklı birkaç alternatif üzerinde durulduğu Ekim ayı ile birlikte yasal düzenlemenin Meclisin takdirine sunulacağını aktaran kaynaklar, “Yasal düzenlemenin yanı sıra idari düzenlemeler de gündemimizde” bilgisini paylaştılar.