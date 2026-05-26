Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son tarih yaklaşıyor

Emlak Vergisi'nin ilk taksitinin son ödeme tarihi 1 Haziran. ev, arsa, dükkan sahibi olanlar için bu vergiyi ödemek için sadece 7 gün kaldı.

Kurban Bayramı tatilinin yürürlüğe girmesi ve kamu kurumlarında çalışanların idari izinli sayılmasından dolayı belediye vezneleri hizmet vermiyor.

Bu nedenle Emlak Vergisi'ni gecikme faiziyle birlikte ödemek istemeyenler, 1 Haziran 2026'yı beklemeden, belediyelerin online ödeme sistemleri, mobil bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı ve e-Devlet entegrasyonlu tahsilat ekranları aracılığıyla banka kartı ya da kredi kartı kullanarak ödeme yapılıyor.

Şartlar belli oldu

Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da bulunuyor. Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olunması (İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.