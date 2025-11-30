Emlak vergisi ödemelerinde son tarih yarın: Peki kimler emlak vergisinden muhaf?

Konut, işyeri ve arsa sahipleri, 2025 yılı emlak vergisi ikinci taksitlerini 1 Aralık Pazartesi günü ödemeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar ödemesini gerçekleştirmeyen mükelleflere, kamu alacaklarına uygulanan oranda, yani yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

Emlak vergisi ile ilgili güncel düzenleme mevcut mu?

Emlak vergisiyle ilgili henüz resmi bir güncelleme yapılmasa da, 1 Ocak 2026’dan itibaren, sahip oldukları binaları mesken (konut) olarak kiraya verenlerin elde ettikleri kira gelirlerine yönelik vergi istisnası sınırlandırılıyor. Yeni düzenlemeye göre, bu istisnadan yalnızca kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar yararlanabilecek. Diğer kişiler için kira gelirlerindeki istisna hakkı ise kaldırılacak. Bu değişiklik, emlak vergisi ve gelir vergisi uygulamalarında önemli bir güncellemeyi işaret ediyor. Bunun yanında artan konut fiyatları ve ekonomik koşullar nedeniyle matrah ve muafiyet sınırlarında değişiklik yapılabileceği gündemde.

Ödemelerde son gün 1 Aralık olarak belirlenirken, gecikme zammı ödememek için vatandaşların bu tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Muafiyet hakkı olanlar ise ilgili belediyeye başvurarak bu imkândan faydalanabiliyor.

Emlak vergisi ödeme yöntemleri

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye gidilerek yapılabileceği gibi, birçok belediye tarafından sunulan e-Devlet üzerinden online ödeme imkânı da kullanılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar, belediyelerin kendi web siteleri üzerinden de ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Ödeme işlemlerini hızlandırmak için T.C. kimlik numarası ve taşınmaz bilgilerini hazır bulundurmak faydalı oluyor.

Kimler emlak vergisinden muhaf?

Bazı vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Buna göre, brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor. Ayrıca engelliler, gaziler ve geliri olmayan vatandaşlar da muafiyet hakkına sahip olabiliyor. Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin, ilgili belediyeye başvurarak gerekli belgeleri sunmaları gerekiyor.

Emlak vergisi gelirleri

Emlak vergisi gelirleri doğrudan ilçe belediyelerinin bütçesine aktarılıyor. Kamuoyunda yaygın bilginin aksine, Büyükşehir Belediyeleri bu vergiden pay almıyor. Ayrıca, toplanan emlak vergileri genel bütçeye aktarılmıyor; tamamı ilgili ilçe belediyesinin kullanımına sunuluyor.

Emlak vergisinin etkilediği vergi ve harçlar

Değerli Konut Vergisi,

Tapu Harcı,

Damga Vergisi,

Veraset ve İntikal Vergisi,

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı,

Gelir vergisi (gayrimenkul alım satım kazançlarında ve GMSİ)