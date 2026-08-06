Emlak vergisinde esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında bina vergi değerlerinin hesaplanmasında esas alınacak 2027 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, tebliğ ekinde yer alan cetvel doğrultusunda tespit edildi.

Bina vergi değerinin hesaplanma metodolojisine dikkat çekilen tebliğde, bina vergi değerinin, bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile arsa veya arsa payı değerinin birlikte esas alınarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hesaplandığı hatırlatıldı.

2027 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin iki bakanlıkça müştereken belirlendiği aktarılan düzenlemede, belediyeler ve ilgili kurumların emlak vergisine esas bina değerlerinin hesaplanmasında bu yeni maliyet bedellerini kullanacağı belirtildi.

Tebliğin ekinde ayrıca 2027 yılı için yapı türü ve bina sınıflarına göre uygulanacak ayrıntılı maliyet cetveline yer verildi.