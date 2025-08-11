Emlak vergisindeki sert artış vatandaşı harekete geçirdi: İtiraz için son tarih 7 Eylül

Dört yılda bir belirlenen belediye emlak rayiç bedellerinde bu yıl yüzde 1400’e varan artışlar, vatandaşın tepkisini çekti. Ne yapacağını bilemeyen mülk sahiplerine, uzmanlar zaman kaybetmeden dilekçe ile itiraz etmelerini tavsiye ediyor. İtiraz dilekçesi, sonrasında dava açma hakkı doğurduğu için kritik önem taşıyor.

Dilekçe sonrası geri adım atılmazsa iptal davası açılabilecek. Uzmanlar, toplu hareketin önemine dikkat çekerken, mahallede açılan tek bir davanın tüm evler için emsal oluşturabileceğini belirtiyor. Ancak, aynı mahallede sokak bazında rayiç bedeller değişebildiğinden, emsal değeri yüksek sokaklarda ayrıca dava açılmasının da etkili olacağı ifade ediliyor.

Karar'dan Mine Açar'a konuşan Avukat Ufuk Tekin, belediyelerin belirlediği arsa değerlerindeki yüzde 1400’lük artışların 2026-2029 döneminde mülk sahiplerine ciddi vergi yükü getireceğini vurguladı. Tekin, “Vatandaşlar mutlaka itiraz dilekçesi vermeli. Yoğun ve geniş kesimlerce yapılacak itirazlar, bazen kararların geri alınmasını sağlayabilir. İdareler bu baskı karşısında geri adım atabilir. Aksi halde bir sokaktan tek bir kişinin açıp kazandığı dava, o sokakta vergi artışını iptal ettirir. Üstelik bu fahiş artışlar anayasaya da aykırı” dedi.

"Askıya çıkan listeler mutlaka kontrol edilmeli"

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49. maddesi uyarınca, 4 yılda bir takdir komisyonları tarafından yeni değerler belirleniyor. Bu komisyonlar, genellikle belediye temsilcileri ve kamu görevlilerinden oluşuyor. Matrahlar sadece emlak vergisi için değil; tapu devirlerinde ödenecek harçları, lüks konutların vergiye tabi tutulup tutulmayacağını da etkiliyor. Uzmanlar gayrimenkulünüzün bağlı olduğu belediye veya muhtarlıkta askıya çıkan listelerin mutlaka kontrol edilmesini tavsiye ediyor. Belediyelerin web sitelerinden cadde/sokak bazında değer sorgusu da yapılabiliyor. Uzmanlar belediyelerin e-Belediye hizmetlerinde “Arsa Rayiç Bilgileri” sorgulamalarının kamuya açık olduğunu söylüyor. Dolayısıyla son 4 yıl için rayiç bedeller tek tek sorgulanabiliyor. 2026 yılı için ise belediyeler ve muhtarlıklarda askıya alınıp ilan edilen bu arsa değerleri için dava açma süresi ilan tarihinden itibaren 30 gün. Ancak bu 30 günlük süre adli tatile denk geldiği için süre 7 Eylül’e kadar uzatıldı. 7 Eylül’de hafta sonu tatiline denk geliyor. Bu nedenle dava açmak için son gün 8 Eylül olarak görünüyor.

"Konutlar bir anda Değerli Konut Vergisi’ne tabi lüks konut kapsamında sayılabilecek"

Belirlenen bu emlak vergi değerleri birçok vergiyi de doğrudan etkilemesi açısından önemli. Uzmanlar, burada itiraz edilmesi gereken en önemli konunun satışı mümkün olmayan şişirilmiş fiyatlar üzerinden emlak rayiçlerinin belirlenmesi olduğunu dile getiriyor. 10 milyon liralık eve 20 milyonluk değer biçilip bunun üzerinden emlak rayiç bedeli talep edilmesi bu konutların diğer vergilerini de yukarı çekecek. Konutlar bir anda Değerli Konut Vergisi’ne tabi lüks konut kapsamında sayılabilecek. Bu durumun avantajları da yok değil. Uzmanlar avantajları da birkaç başlık altında sıralıyor. Bunlardan ilki alıcı-satıcı arasındaki fiyat tartışmalarının azalması ve kayıt dışı beyanların önüne geçilmesi oolarak özetleniyor. Rayiç bedellerinin yükselmesinin finansmana erişimi kolaylaştırması ve gelirlerini artıran belediyelerin altyapı projeleri, park ve sosyal tesis yatırımlarına daha fazla ağırlık verme ihtimali de diğer olumlu gelişmeler arasında sıralanıyor. Prof. Dr. Emre Alkin’in “Gayrimenkul Değerlemesi Sorunsalı: Vergi Kaybı ve Eksik Sigorta” raporuna göre, Türkiye’de yıllık konut satışlarında rayiç bedel ile gerçek fiyat arasındaki farktan kaynaklanan vergi kaybı 6 milyar dolara ulaşıyor. 38 milyon konut ve imarlı araziler de dahil edildiğinde bu kayıp 25 milyar dolara kadar çıkıyor.