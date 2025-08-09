  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Emlak vergisini etkileyecek! Lüksten basit yapıya metrekare birim fiyatı belli oldu
Takip Et

Emlak vergisini etkileyecek! Lüksten basit yapıya metrekare birim fiyatı belli oldu

2026 emlak vergisi için bina maliyet bedelleri belli oldu. Lüks yapılarda metrekare 13 bin 594 TL’ye kadar çıkarken, kalorifer ve asansör için ek yüzde 6-8 oranında artış uygulanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Emlak vergisini etkileyecek! Lüksten basit yapıya metrekare birim fiyatı belli oldu
Takip Et

Emlak vergisine esas olmak üzere 2026 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini açıkladı.

İşte lüks konuttan basit yapıya metrekare birim fiyatı

Betonarme meskenlerde lüks inşaatta en düşük metrekare birim fiyatı 12 bin 112 lira, en yüksek 13 bin 594 lira, ortalaması da 12 bin 853 lira oldu.

Birinci sınıf inşaatlarda en düşük metrekare birim fiyatı 7649 lira, en yükseği 8404 lira, ortalaması da 8026 lira oldu.

İkinci sınıf inşaatlarda en düşük metrekare birim fiyatı 4898 lira, en yüksek 5819 lira, ortalaması da 5359 lira olarak belirlendi.

Üçüncü sınıf inşaatlarda metrekare birim fiyatı en düşük 3456 lira, en yüksek 4134 lira, ortalaması da 3795 lira oldu. 

Basit yapılarda metrekare birim fiyatı en düşük 1761 lira, en yüksek 2488 lira, ortalaması da 2125 lira oldu.

Asansör, klima ve kalorifer için ek maliyet

Metrekare normal inşaat bedellerine asansör, klima ya da kalorifer tesisat bedelleri dahil edilmedi. Konutta böyle bir özellik varsa kalorifer veya klima için yüzde 8, asansör için yüzde 6 oranında ilave yapılması gerekecek.

Kışın doğal gazda 'kademeli' zam bekleniyorKışın doğal gazda 'kademeli' zam bekleniyorEkonomi
HSBC, gümüş fiyatı tahminlerini yükselttiHSBC, gümüş fiyatı tahminlerini yükselttiKüresel Ekonomi
Ekonomi
Kışın doğal gazda 'kademeli' zam bekleniyor
Kışın doğal gazda 'kademeli' zam bekleniyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 sözleşmeli personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 sözleşmeli personel alacak
NRF: ABD’de ithal kargo hacmi 2025’te yüzde 5,6 azalacak
NRF: ABD’de ithal kargo hacmi 2025’te yüzde 5,6 azalacak
Albaraka Türk'ün net kârı 9 milyar TL'yi aştı
Albaraka Türk'ün net kârı 9 milyar TL'yi aştı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Fed/Musalem: Faizi sabit tutmak şu an için en doğru seçenek.
Faizi sabit tutmak şu an için en doğru seçenek.