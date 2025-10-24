  1. Ekonomim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ, 28 Ekim'de açık artırma yöntemiyle 3 taşınmazını satışa çıkaracak.

Emlak Yönetim 2 ildeki üç arsasını açık artırmayla satacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Emlak Yönetim, mülkiyetindeki 3 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ile Süleymanpaşa ilçesi ve Balıkesir'in Gönen ilçesindeki 3 arsa satışa sunulacak.

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Alıcılar arsalara peşin, yüzde 50 peşinat veya 24 ay vade ile sahip olabilecek.

Öte yandan tamamını peşin ödemek isteyen alıcılara ise yüzde 25 indirim uygulanacak.

Taşınmazların satışları için açık artırma, 28 Ekim saat 10.30'da başlayacak, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

