Emlakçılar isyan etti: Kiralar TÜFE’yi dinlemiyor, döviz kuruyla yükseliyor

Kira artışlarına emlakçılardan tepkiler geliyor. Ev sahiplerinin kira belirlerken TÜFE’ye değil, döviz kuruna baktığına dikkat çeken Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam denetim mekanizması çağrısında bulundu.

“Kira artışları TÜFE’ye endekslenerek çözülemez”

Hakan Akçam, “Bugün ev sahipleri kira belirlerken TÜFE’ye değil, döviz kuruna bakıyor çünkü konut, yatırımcının gözünde TL’nin değer kaybına karşı güvenli liman haline geldi. İstanbul gibi büyük şehirlerde üç odalı dairelerin 2020’de 600 dolar civarında olan kira bedeli bugün 1700 doları aştı. Kira artışları sadece TÜFE’ye endekslenerek çözülemez. Bölgesel rayiçler, konutun yaşı, metrekaresi gibi kriterlere dayalı bir denetim mekanizması kurulmalı” ifadelerini kullandı.

“Zincirleme fiyatlama sarmalı arz-taleple açıklanamayacak noktada”

Hakan Akçam, yaptığı yazılı açıklamada kiralardaki artışlara işaret ederek, bu artışların sadece ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını vurguladı.

Akçam, açıklamasında “Bugün ev sahipleri kira belirlerken TÜFE’ye değil, döviz kuruna bakıyor çünkü konut, yatırımcının gözünde TL’nin değer kaybına karşı güvenli liman haline geldi. İstanbul gibi büyük şehirlerde üç odalı dairelerin 2020’de 600 dolar civarında olan kira bedeli bugün 1700 doları aştı. Piyasa psikolojisi dediğimiz şey, beklentilerle şekillenir. Bir bölgede bir ev 20 bin TL’ye kiraya verildiyse, yan sokaktaki ev sahibi de 18 bin TL istemeye başlıyor. Bu zincirleme fiyatlama sarmalı, arz-talep dengesiyle açıklanamayacak bir noktaya geldi” ifadelerine yer verdi.

"Fiyatlar ihtiyaçla değil, fırsatla belirleniyor"

Boş konut sayısının artmasına rağmen kira fiyatlarının düşmemesini “fiyatların artık ihtiyaçla değil, fırsatla belirlendiği” şeklinde değerlendiren Akçam, bunun kentlerin sosyolojik yapısını da değiştirdiğine işaret etti. Akçam, “Kiracılar sistem dışına itiliyor, orta gelirli vatandaşlar kent merkezlerinden uzaklaştırılıyor. Barınma hakkı, piyasa mantığına terk edilemeyecek kadar temel bir haktır” dedi.

"TOKİ uzun vadeli kiralama modeli uygulamaya koyabilir"

Hakan Akçam, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Sosyal Konut Seferberliği: Devletimiz sosyal konut projelerini her geçen gün artırıyor. Aynı zamanda üretimini de hızlandırması şart. TOKİ gibi kurumlar, sadece mülkiyet değil, uzun vadeli kiralama modeliyle de devreye girmeli

Boş Konut Vergisi: Yatırım amaçlı boş bırakılan konutlara kademeli vergi getirilmeli. Bu, piyasadaki yapay arz daralmasını ortadan kaldırır.

Objektif Kira Denetimi: Kira artışları sadece TÜFE’ye endekslenerek çözülemez. Bölgesel rayiçler, konutun yaşı, metrekaresi gibi kriterlere dayalı bir denetim mekanizması kurulmalı.

Kısa Süreli Kiralamalara Düzenleme: Airbnb gibi platformlar konutları turistik otele çevirdi. Belediyeler bu alanı denetlemeli, ruhsatsız kısa dönem kiralamalara sınırlama getirmeli.”