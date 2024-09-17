Emlakjet ağustos verilerini açıkladı: Konut satışında İstanbul ilk sırayı kaptırmadı

Emlakjet’in ağustos ayına ait raporuna göre, Türkiye genelinde konut piyasasında farklı eğilimler dikkat çekti. Özellikle kiralık konut fiyatlarındaki artış, satılık fiyatlara kıyasla daha belirgin oldu. %25 kira zammı sınırının kalkmasıyla İstanbul'da kiralık konut fiyatları %9 oranında artış gösterirken, satılık konut fiyatları %3 oranında yükseldi. Türkiye genelinde kiralık konut fiyatlarında en yüksek artış Konya’da %20 ile görülürken, satılık konut fiyatlarındaki en büyük artış %8 ile Muğla’da yaşandı.



Emlakjet kullanıcılarının platformda yaptığı aramalara bakıldığında, ağustos ayında tüketicilerin %58’inin satılık konut, %42’sinin ise kiralık konut arayışında olduğu görüldü. Satılık konut aramaları daha yüksek seviyede olsa da kiralık konut piyasasına olan talep de önemli ölçüde devam ediyor.

Ağustos ayında en çok konut aranan iller

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 artarak 134 bin 155 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt oldu.

Yabancılara ağustos ayında sadece 2 bin 257 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,2 azalarak 2 bin 257 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 838 ile İstanbul, 696 ile Antalya ve 174 ile Mersin oldu.

Kullanıcıların %70’i Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni olumlu olarak değerlendiriyor

Emlakjet’in ağustos ayı raporunda ayrıca Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne yönelik farkındalık seviyesini ölçen bir anketin sonuçlarına yer verildi. Ankete katılanların %16’sı sistemi çok iyi bildiğini, %60’ı ise hiç bilgisi olmadığını belirtti. Bilgisi olmayan kullanıcıların %42’si sosyal medya içerikleri aracılığıyla bilgilendirilmeyi tercih ettiğini ifade etti.

Anket sonuçlarına göre, sistemi bilen katılımcıların %70’i, EİDS’in gayrimenkul sektörüne olumlu etkiler yapacağını düşünmekte olup, bu olumlu etkiler arasında %44 oranında manipülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve %26 oranında sahte ilanların azaltılması öne çıkmaktadır. Diğer olumlu etkiler arasında, %19 oranında ilan listeleme platformlarının güvenilirliğinin artması yer alırken, %11 oranında katılımcılar sistemin olumlu bir etkisinin olmayacağını düşünmektedir.

Olumsuz etkilerle ilgili olarak, katılımcıların %34’ü sistemin ilan verme sürecini daha karmaşık hale getireceğini, %38’i ise emlakçılarla çalışmanın zorlaşacağını ve bireyselliğin artacağını düşünmektedir. Ayrıca, %23’lük bir kesim, satın alma veya kiralama yapmak isteyenler için alternatiflerin azalacağını belirtmiştir. %5 oranında katılımcılar ise sistemin olumsuz bir etkisi olmayacağını ifade etmiştir. Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, anket sonuçlarına dair şu değerlendirmede bulundu:



‘’Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) hakkında gerçekleştirdiğimiz anket, sistemin sektördeki potansiyel etkilerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Ankete katılanların büyük bir kısmı, EİDS’in gayrimenkul sektörüne olumlu katkılarda bulunacağını düşünüyor, özellikle manipülatif fiyat artışlarının ve sahte ilanların azalması gibi konularda umutlu. Ancak, bazı kullanıcılar, sistemin ilan verme sürecini karmaşıklaştırabileceği ve emlakçılarla çalışma sürecini zorlaştırabileceği endişelerini dile getiriyor. Emlakjet olarak, kullanıcılarımızın bu yeni düzenlemeyi en iyi şekilde anlayabilmesi ve adaptasyon sürecini sorunsuz geçirebilmesi için üzerimize düşeni yapacağız.’’