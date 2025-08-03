  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Emniyet ve jandarma ekiplerince bir haftada 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi
Takip Et

Emniyet ve jandarma ekiplerince bir haftada 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25-31 Temmuz tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 aracın denetlendiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Emniyet ve jandarma ekiplerince bir haftada 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi
Takip Et

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Lütfen trafik kurallarına uyalım, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." uyarısında bulundu.

386 bin 805 sürücünün kurallara uymadı

25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 aracın denetlendiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"386 bin 805 sürücünün kurallara uymadığı tespit edildi. Bu sürücülerden, hız sınırına uymayan sürücü oranı yüzde 24, periyodik muayenesini yaptırmayan sürücü oranı yüzde 5,6, emniyet kemeri kullanmayan sürücü oranı yüzde 5, sürücü belgesiz araç kullanan sürücü oranı yüzde 3,2, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan sürücü oranı yüzde 1,5 ve ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücü oranı yüzde 0,002."

Beyaz Saray’da panik: Moody’s’ten çarpıcı analiz: Stagflasyon tehlikesi kapıdaBeyaz Saray’da panik: Moody’s’ten çarpıcı analiz: Stagflasyon tehlikesi kapıdaKüresel Ekonomi

 

Beşiktaş’ta Nuri Şahin sesleri! İddialar gerçek mi? Beklenen açıklama yapıldıBeşiktaş’ta Nuri Şahin sesleri! İddialar gerçek mi? Beklenen açıklama yapıldıSpor

 

Ekonomi
TÜİK, temmuz ayı enflasyonu yarın açıklayacak
TÜİK, temmuz ayı enflasyonu yarın açıklayacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul ve Antalya havalimanlarında rekor
İstanbul ve Antalya havalimanlarında rekor
KDK'dan marketlerde satılan kağıt ve bez çantalara ilişkin karar
KDK'dan marketlerde satılan kağıt ve bez çantalara ilişkin karar
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Bakanlık duyurdu: Çevreyi kirletenlere rekor ceza!
Çevreyi kirletenlere rekor ceza!
Emlak vergisinde sert yükseliş: Yeni tutarlar cebi yakacak!
Yeni tutarlar cebi yakacak!