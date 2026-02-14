Empa Elektronik’in halka arz başvurusu onaylandı: Hedeflenen arz büyüklüğü 836 milyon TL

Halk Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 22 TL olarak belirlendi.

Halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesinin 141 milyon TL’den 170 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 29 milyon TL nominal değerli pay ve ortakların sahip olduğu 9 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 38 milyon TL nominal değerli pay satılacak.

Halka arz büyüklüğünün 836 milyon TL olması hedeflenirken, halka açıklık oranının ise yüzde 22,35 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Empa Elektronik, 5. Nesil Milli Muharip Uçak “KAAN”, Temel ve Jet Eğitim Uçakları “HÜRKUŞ” ve “HÜRJET”, Altay Tankı projeleri olmak üzere savunma sanayisinde geniş bir yelpazede kritik malzeme tedarikçisi olarak yer alıyor.