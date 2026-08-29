Emre Tezmen: SPK riski doğru yerden ölçen bir düzenleme ortaya koydu

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yatırım fonlarına ilişkin rehbere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Tezmen, söz konusu rehberin yalnızca yeni kurallar getiren bir düzenleme metni olarak değil, aynı zamanda regülasyon kalitesini ortaya koyan bir gösterge olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Düzenlemenin en dikkat çekici yönlerinden birinin, tek tip bir yaklaşım yerine orantılı ve risk bazlı bir yapı kurması olduğunu belirten Tezmen, serbest fonların bir ihraççıya yapabileceği yatırımlara ilişkin sınırların, ilgili ihraççının fiili dolaşımdaki pay oranına göre kademeli biçimde belirlenmesine dikkat çekti.

“Piyasa yapısını gerçekten anlayan bir düzenleyici yaklaşım”

Emre Tezmen değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“SPK’nın gece yayımladığı yatırım fonlarına ilişkin rehber sadece bir düzenleme metni değil, aynı zamanda regülasyon kalitesine dair bir gösterge niteliğinde. Dikkat çeken nokta, düzenlemenin tek tip bir yaklaşım yerine orantılı ve risk bazlı bir mimari kurması. Serbest fonların bir ihraççıya yatırım sınırının, o ihraççının fiili dolaşımdaki pay oranına göre kademeli olarak belirlenmesi, piyasa yapısını gerçekten anlayan bir düzenleyici yaklaşımının işareti.”

Tezmen, aynı yaklaşımın ihraç edilebilecek fon sayısının portföy yönetim şirketindeki portföy yöneticisi sayısıyla sınırlandırılmasında da görüldüğünü belirtti.

Bu düzenlemeyle birlikte büyümenin yalnızca mali kapasite üzerinden değil, fiili ve iktisadi yönetim kapasitesiyle de ilişkilendirildiğine işaret eden Tezmen, bunun fon endüstrisinde ölçek artarken yönetişim kalitesinin de aynı ölçüde gelişmesini hedefleyen isabetli bir tasarım olduğunu vurguladı.

“Mali dayanıklılığı artırırken kademeli uyum imkânı sağlıyor”

Sermaye yeterliliğine ilişkin yeni eşiklere de değinen Tezmen, geniş yetkili portföy yönetim şirketleri için sermaye yeterliliği sınırının 500 milyon TL’ye yükseltilmesinin sektörün mali dayanıklılığını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Tezmen, mevcut oyunculara 2029 yılına kadar tanınan geçiş süresinin ise düzenlemenin piyasada ani bir etki yaratmadan, kademeli bir uyum süreci doğrultusunda tasarlandığını gösterdiğini belirtti.

Emre Tezmen değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“Kısacası bu, sadece ‘sıkılaştıran’ değil, riski doğru yerden ölçen bir düzenleme. SPK’nın bu teknik derinliği ve dengeyi bir arada kurabilmesini takdirle karşılıyor, tüm ekonomi yönetimine sermaye piyasalarımız adına teşekkür ediyoruz.”