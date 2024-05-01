En çok kazandıran 3 hisse senedi Nisan ayında büyük kayıp yaşadı

Yılın ilk çeyreğinde piyasa değeri en fazla artan üç ABD hisse senedi Nvidia ( NVDA ), Microsoft ( MSFT ) ve Meta ( META ) nisan ayında piyasa değerlerinde büyük kayıplar yaşadı.

Nvidia, Mart ayının son işlem günü itibarıyla 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı ve Nisan ayında bu rakamın 85 milyar dolarından fazlasını kaybetti.

İlk çeyreğin gümüş madalya sahibi Microsoft, 330 milyar doların üzerinde kazanç elde etti. Ancak daha sonra Nisan ayında 210 milyar doların üzerinde kayıp yaşadı.

Mart ayına kadar yaklaşık 330 milyar dolar kazanan ve Nisan ayında 140 milyar doların üzerinde zarar eden META'da da büyük kayıp yaşadı.