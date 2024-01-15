En çok ÖTV motorlu taşıtlardan toplandı: 2023'te ödenen vergi miktarı belli oldu

Emircan YAMAN

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre merkezi yönetim bütçesinin vergi gelirleri 2023 yılında 4,5 trilyon TL’ye ulaşırken, bu vergi gelirlerinin 2,5 trilyon TL’lik kısmını KDV ve ÖTV tek başına oluşturdu. Bu dönemde dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içinden aldığı pay ise yüzde 65’in üzerine çıktı.

Dolaylı vergiler toplam vergilerin yüzde 65’ini oluşturdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında gelir, kazanç ve mülkiyet üzerinden alınan 1 trilyon 554 milyar TL’lik doğrudan (dolaysız) vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 34,54 seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılında bu oran yüzde 37,84’tü. Aynı dönem içerisinde dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payı ise yüzde 61,84’ten yüzde 65,24’e yükseldi. Vergi gelirlerinin yüzde 0,22’si ise başka yerde sınıflandırılmayan diğer vergilerden oluştu.

2023 yılında dolaylı gelirlerin içerisinde en yüksek payı KDV ve ÖTV aldı. 2023 yılında 1 trilyon 454 milyar TL’ye ulaşan toplam KDV gelirleri, dolaylı vergilerin yüzde 49,55’ini oluştururken, 4,5 trilyon TL’lik toplam vergi gelirlerinin ise yüzde 32,33’lük kısmını tek başına karşıladı. Bunun yanı sıra 928 milyar 195 milyon TL’lik ÖTV geliri, dolaylı vergilerin yüzde 31,62’sini, toplam vergilerin ise yüzde 20,62’sini oluşturdu. Gümrük vergileri ise 142 milyar 317 milyon TL ile toplam vergi gelirleri içinden yüzde 3,16 pay aldı.

En çok ÖTV motorlu taşıtlardan toplandı

Merkezi yönetim bütçesi, 2023 yılında toplamda 928 milyar 195 milyon TL’lik ÖTV geliri elde etti. Bu dönemde en çok ÖTV ise 441 milyar 232 milyon TL ile motorlu taşıt satışlarından elde edildi.

Toplam ÖTV gelirlerinin yüzde 47,54’ünü tek başına oluşturan motorlu taşıt satışlarından alınan ÖTV’yi, 245 milyar 630 milyon TL ile alkollü içki ve tütün satışlarından elde edilen ÖTV, 172 milyar 835 milyon TL ile petrol ve doğalgaz ürünlerinden elde edilen ÖTV, 60 milyar 188 milyon TL ile dayanıklı tüketim malları ile diğer mallarden elde edilen ÖTV ve 8 milyar 305 milyon TL ile kolalı gazozlardan elde edilen ÖTV takip etti.