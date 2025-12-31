En düşük emekli aylığı 18 bin 957 lira olacak

BESTİ KARALAR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak artış oranları belli olacak. Yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı kadar emeklilerin aylıkları artırılacak.

Buna karşılık kök aylığı daha düşük olup da eline geçen para 16 bin 881 liraya tamamlanan emeklilerin aylıkları ise otomatik olarak artmıyor. Bu yüzden kök aylığı düşük olan emekliler için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. En düşük emekli aylıklarının da yılın ikinci yarısındaki enflasyon kadar artırılmasını öngören yasal düzenleme, AK Parti’nin, Ocak ayının ikinci haftasında Meclis’e sunmayı planladığı ve yaklaşık 15 maddeden oluşması beklenen torba teklifin içerisine eklenecek.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre; en düşük emekli maaşlarına yapılacak zam oranının ilk önce 5 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde toplanacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK), öğlenden sonra da yapılacak kabine toplantısında son şekli verileceği belirtiliyor.

Aralık enflasyonu 1 çıkarsa zam 2 bin 76 lira olacak

Aralık ayında enflasyon yüzde 1 gelirse, aylıkların artışına esas olacak 6 aylık enflasyon yüzde 12.3 olacak. Bu durumda 16 bin 881 lira olan emekli aylığı 2 bin 76 liralık artışla 18 bin 957 lira 63 kuruş olacak. Yıllık enflasyon ise yüzde 31.03 olacak.

Aylık enflasyonun yüzde 1’in altında çıkması halinde, örneğin yüzde 0.9 olması durumunda, 6 aylık enflasyon 12.2 olacak. En düşük emekli aylığı artışı ise 2 bin 59 lira olacak. Yani yeni dönemde en düşük emekli aylığı alanların banka hesaplarına 18 bin 940 lira yatacak.

Asgari ücret desteği bin 270 TL

Öte yandan daha önce duyurulan ve bin 270 liraya çıkarılan işverenlere verilen asgari ücret desteğinin de torba teklife konulacağı belirtildi. Buna göre sektör ayrımı yapılmadan asgari ücretten maaş veren işverene 2026 yılı için bin 270 lira asgari ücret desteği sağlanacak.