En düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkıyor

ANKARA( EKONOMİ)

TBMM Plan Bütçe Komisyonu en düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaran, yaklaşık 5.1 milyon emekliyi ilgilendiren maddeyi görüşerek kabul etti. En düşük emekli aylığına ilişkin yapılan etki analizi raporuna göre, Türkiye'de halen yaklaşık 17 milyon kişiye emekli aylığı veya gelir ödemesi yapılıyor. 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla yaklaşık 4.9 milyon kişinin aylığı mevcut en düşük emekli aylığı olan 20 bin liranın altında kalıyor. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 5.1 milyon emeklinin artıştan yararlanması bekleniyor.

En düşük emekli aylığının Temmuz ayından itibaren 23 bin 552 liraya çıkmasıyla 2026 yılının ikinci altı aylık döneminde merkezi bütçeye yaklaşık 79 milyar lira ek maliyet oluşturacak.

Yasa teklifinin Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşmeleri sürüyor.