En düşük emekli aylığı için kritik toplantı!

En düşük emekli aylığı için yarın ya da perşembe ekonomi yönetimi toplanacak.

Düzenleme için yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.

Görüşmelerde, 18.939 TL olan en düşük emekli aylığının etki analizleri ve bütçe karşılığı değerlendirilecek.

En düşük emekli maaşı ve işveren desteği için 14-15 maddelik torba kanun teklifi hazırlanacak.