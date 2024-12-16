En düşük emekli aylığı için masada hangi rakamlar var?

2024’te 12 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığında 2025 yılı için zam çalışmaları başladı.

Memur ve emekli maaş zamları ocak ayında 2024 yılı enflasyonu açıklandıktan sonra belli olacak. En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme de Meclis’e gelecek. İlgili bakanlıkların yaptıkları çalışmalarda etki analizlerinin 14 bin ila 16 bin lira aralığında olduğu belirtiliyor. 2025’te en düşük emekli aylığının bu aralıkta olması bekleniyor.

Farkı Hazine karşılıyor

CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre, yaklaşık 16,5 milyon emeklinin 3 milyon 720 bini 12 bin 500 lira aylık alıyor. Yaklaşık 2,5 milyon emeklinin aylığı da 10 bin 500 liranın altında bulunuyor. Bu kapsamda olanların aylıklarının 12 bin 500 liraya tamamlanan kısmını da Hazine karşılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığıyla ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacağını, burada bir kanuni düzenleme gerektiğini söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da en düşük emekli aylığına ilişkin etki analizleri yaptı. Emeklilerin yılbaşındaki zam oranı aralık ayındaki enflasyon rakamının açıklanması ile netleşecek. En düşük emekli aylığına artış için yasal düzenleme gerekiyor.

En düşük kök maaş 7 bin 500 lira

En düşük kök maaşlar 7 bin 500 lira civarında bulunuyor. En düşük emekli maaşları ile ilgili artış yasa ile yapılabiliyor. Bunun için yılbaşından hemen önce ya da ocak ayının başında çıkartılacak bir torba yasa içinde en düşük emekli maaşı düzenlemesinin de bulunması bekleniyor. Yasal düzenlemenin aylık takvimine yetişmemesi durumunda emeklilerin hesabına fark olarak yatırılacak.

Prim makasına bakılıyor

En düşük emekli aylık oranındaki artışta bütçe dengeleri de gözetilecek. Bir başka kriter ise düşük prim ödeyenle daha yüksek prim ödeyenler arasındaki makasın kapanmaması olacak. Daha yüksek prim ödeyen emeklinin mağdur edilmemesi için etki analizi kapsamında “kaç emeklinin kök maaşının belirlenecek yeni rakamın altında kalacağı, bir üstteki grup ile makasın ne kadar kapanacağı” da dikkate alınıyor. Bakanlıkların yaptığı çalışmanın Meclis’e sunulmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi emekliye refah payını içerecek bir düzenleme yapılması konusunda nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermesi bekleniyor.

310 bin kişi için düzenleme yok

2024 yılında emekli olanlar ile 2025 sonrası emekli olacaklar arasında yüzde 32 civarında maaş farkı oluşması nedeniyle bir düzenleme yapılması gündeme gelmişti, ancak çok kişiyi kapsamadığı için vazgeçildi. Verilere göre konu 310 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bunların 190 bini kamu işçisi, geri kalan özel sektörde çalışıyor. Maaş farkı nedeniyle bu kişilerin büyük çoğunluğunun emekli olmak isteyeceği düşünülüyor ve buna göre hazırlık yapılıyor.