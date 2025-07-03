En düşük emekli aylığı için toplantı bekleniyor!

En düşük emekli aylığının artırılması için çalışma yapıldığı daha önce açıklanmıştı. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in toplantı yapması bekleniyor.

Teklife son halinin verilmesi bekleniyor

En düşük emekli maaşının artırılması için Meclis'e verilecek teklife son halinin verilmesinin bu toplantıda kararlaştırılması bekleniyor.

En düşük emekli maaşının artırılması için yasa değişikliği gerekiyor. Artış oranının Meclis'ayağında belirlendikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürülüğe girecek.

Bugün yapılacak toplantıda yüzde 16,67 oranında zam oranı kararı çıkarsa hali hazırda 14 bin 469 olan en düşük emekli aylığı 16 bin 882 liraya çıkarılacak.

Cevdet Yılmaz ne demişti?

En düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili Cevdet Yılmaz, "En düşük emekli aylığı dediğimiz hadise ise kural bazlı bir şey değil. 2019'da biliyorsunuz sistemimize ilk defa girdi. Normalde prime dayalı bir sistemle değil, düşük prim ödediği halde çok düşük maaş alanlara bir destek olarak aslında bu gündeme geldi. İlk başladığında 50 bin kişiyi sadece kapsıyordu. Yarın açıklanacak enflasyonla birlikte aynı oranı yansıtırsanız 4 milyon kişiyi kapsar hale gelecek. Burada da şöyle bir mesele var, kanunla bunu yapmak durumundasınız. Kanunla değiştirmek durumundasınız bu oranı. Çünkü kurala dayalı bir oran değil, prime dayalı bir maaş değil. Burada da esas irade Meclisimizde.

Grup Başkanımız Abdullah Güler Bey bir açıklama yaptı. Çalışma Bakanımız açıklama yaptı. Biz kanuni bir değişiklik yapmazsak, alt sınırın altında kök ücreti olanların maaşı değişmemiş olacak. Bunu arzu etmiyoruz tabii. Dolayısıyla bu enflasyondaki artışı onlara da yansıtacak bir formül üzerinde çalışıyoruz. Bu tabii sonuçta Meclisimizin takdirinde. Yapılması halinde, yani varsayım olarak söylüyorum, 4 milyon insanı etkileyecek. Kamuya da aşağı yukarı 40 milyar lira ilave bir maliyet oluşturacak bir hadise. Ama biz bütün imkanlarımızla her zaman emeklimizin yanında olduk. Bundan sonra da, az önce bahsettiğim şu ekonomik gelişim süreci, enflasyonun düşüşü, ülkemizin ekonomik temellerinin sağlamlaşmasıyla, imkanlarımız arttıkça emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz." demişti.