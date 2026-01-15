En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran madde kabul edildi

ANKARA(EKONOMİ)

16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanırken, 20 bin liraya çıkarılması ile bu sayı 4 milyon 917 bin kişiye çıkıyor.

Emekli aylıklarının 20 bin liraya çıkarılmasının 6 aylık maliyeti 66.3 milyar lira olarak hesaplandı.

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda yasa teklifinin görüşmeleri sürüyor.