En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran madde kabul edildi
En düşük emekli aylığını 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkaran madde TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
ANKARA(EKONOMİ)
16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanırken, 20 bin liraya çıkarılması ile bu sayı 4 milyon 917 bin kişiye çıkıyor.
Emekli aylıklarının 20 bin liraya çıkarılmasının 6 aylık maliyeti 66.3 milyar lira olarak hesaplandı.
TBMM Plan Bütçe Komisyonunda yasa teklifinin görüşmeleri sürüyor.