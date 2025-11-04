En düşük emekli maaşı 2026 ne kadar olacak? SSK BAĞKUR emekli maaşı yüzde kaç artacak?

Emekli maaşı zammı hesaplamalarında kritik eşik aşıldı. Ekim ayı enflasyon verileriyle (yıllık %32,87, aylık %2,55) birlikte 4 aylık enflasyon farkı netleşmiş oldu. Ocak ayında netleşecek 6 aylık veri, 2024 emekli maaşı artış oranını belirleyecek. Hükümetin refah payı düzenlemesi yapması beklenen taban aylık (en düşük emekli maaşı) için ise, mevcut enflasyon tahminleri ışığında kulislerde konuşulan en güncel zam senaryoları ve hesaplamalar merak konusu.

En düşük emekli maaşı 2026 ne kadar olacak?

Hali hazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, 4 aylık enflasyon farkı olan %10,25’in eklenmesiyle yaklaşık 18 bin 611 TL’ye artıyor. Kesin rakam ise kasım ve aralık ayı enflasyon datalarının açıklanmasının sonrasında netleşecek. Fakat en düşük emekli maaşının yükseltilmesi adına kanunen bir düzenleme şart. Son senelerde hükümetin, bu maaşlarda 6 aylık enflasyon oranını temel alarak ilave iyileştirmelere gittiği biliniyor.

SSK BAĞKUR emekli maaşı yüzde kaç artacak?

Son duyurulan datalara doğrultusunda, Ocak–Ekim dönemi itibarıyla enflasyon %28,63 olarak gerçekleşti. Sene bitimine dek duyurulacak Kasım ve Aralık ayı verileriyle beraber, enflasyonun seyri kesinlik kazanacak. 2024 senesinin Kasım ayında %2,24, Aralık ayında ise %1,03 olarak gerçekleşen oranlar yinelenirse, 2025 senesi enflasyonu ortalama %32,86 seviyesinde tamamlanmış olacak.

Emekliler, her sene iki defa maaş farkı elde ediyor. Bu senenin ilk yarısında maaşlara %16,67 oranında zam yapılmıştı. 2925 sonu enflasyonunun %32,86 seviyesinde gelmesi halinde, emekli maaşlarına %13,88 oranında ilave artış yapılması öngörülüyor. Buna göre, hali hazırda 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı ortalama 19.224 TL’ye yükselecek ve böylece en düşük emekli maaşı 19 bin TL seviyesinin üzerine çıkacaktır.