En düşük emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de... Gözler ödemeler için SGK'da

Bundan sonraki aşamada emeklilerin maaş farkı ödemeleri için SGK tarafından tarihlerin açıklanması bekleniyor.



En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarıldı. Düzenlemeden, kök aylığı belirlenen tutarın altında kalan emekliler yararlanacak. Aradaki fark, daha önceden olduğu gibi Hazine tarafından karşılanacak.

SGK ödeme takvimi belirleyecek

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaşlarını taban sınır olan 20 bin TL üzerinden aldıklarından dolayı oluşan 3 bin 552 TL'lik fark ödemesinin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Ağustos ayı içerisinde SGK tarafından belirlenecek takvimle hesaplara aktarılacağı da duyuruldu.

Öte yandan, memur emeklilerine Temmuz ayında uygulanan yüzde 13,52'lik zam oranı ile oluşan 14 günlük maaş farkı süreçlerinin ayrı takvimde tamamlanacağı da bildirildi.