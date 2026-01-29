En düşük emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşını 20 bin TL oldu. Düzenlemeye ilişkin kanun hükmünde kararnamede yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasayla, mevcutta 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi. Yüzde 18, 40'lık artışla sağlanacak 3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Ayrıca,, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği miktarı da arttırılıyor. Buna göre, asgari ücret desteği bin liradan, bin 270 liraya yükseldi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli aylıklarına ocak ayı için zam farkı yatacak.

Söz konusu fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.