En düşük emekli maaşı için kritik adım: Teklif komisyonda

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması amacıyla Meclis’e kanun teklifi sunuldu. Teklifte, emeklilere asgari gelir güvencesi sağlanması ve en düşük aylığın her yıl güncel asgari ücret tutarına göre belirlenmesi öngörüldü.

Emeklilerin mevcut maaşlarla geçimlerini sağlamakta zorlandığına dikkat çekilen teklifin gerekçesinde, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak emeklilere yeterli ekonomik güvence sunulması gerektiği vurgulandı.

“Emekli aylığı işlevini yerine getiremiyor”

Teklifin gerekçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaşlılık aylığının, çalışma gücünün azalması nedeniyle gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimini sağlamak amacıyla verildiği hatırlatıldı. Ancak mevcut aylıkların bu amacı karşılamakta yetersiz kaldığı belirtilerek emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığı ifade edildi.

Gerekçede ayrıca Anayasa’nın yaşlıların korunmasını düzenleyen hükmüne işaret edilerek, emeklilerin açlık sınırının üzerinde bir ekonomik güvenceyle yaşamalarının anayasal hak olduğu kaydedildi.

En düşük emekli aylığı asgari ücrete bağlanacak

Kanun teklifinde, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak en düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi önerildi. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde en düşük emekli aylığının her yıl yürürlüğe giren net asgari ücret tutarına göre güncellenmesi amaçlanıyor.

Teklif kapsamında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19’uncu maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Mevcut metinde yer alan, en düşük ödemenin ek ödeme dâhil 23 bin 552 TL’den az olamayacağına ilişkin hükmün, yürürlükteki net asgari ücret tutarını esas alacak şekilde değiştirilmesi teklif ediliyor.

Teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi

YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan tarafından 16 Ekim’de Meclis’e sunulan kanun teklifi, 19 Ekim’de Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. Teklifin yasalaşması durumunda en düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyine çıkarılması ve sonraki yıllarda bu tutara göre güncellenmesi hedefleniyor.