En düşük emekli maaşına kalıcı çözüm ekim ayında bulunacak

BESTİ KARALAR / ANKARA

Ekonomi ve emekli maaşlarına ilişkin sorular ise en fazla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i terletti. En fazla talep ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’na gitti. Köyüne yol isteyen de vardı, Van’a hızlı tren de. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise neredeyse oturumların tamamına katıldı. AK Parti, bir değişiklik yaparak yıllardır vazgeçemediği Kızılcahamam yerine, 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısını Sapanca’ya taşıdı. Adres değişikliğinin yanı sıra alışagelmiş kamp toplantılarının formatları da değişti.

Değişmeyen tek konu ekonomi ve emekli maaşları

Değişikliklerin yanı sıra değişmeyen tek konusu ise ekonomik sıkıntılar, emekli maaşlarının düşük olması konusunda vatandaşın beklentilerinin kamp toplantısında da gündeme gelmesi oldu. Bakanların uzun uzun sunumları yerine, bu kez MKYK üyeleri ve milletvekillerinin soru ve taleplerine yanıt verdi. Emeklilerin maaşlarının artırılması, üreticilere verilen desteklerin güçlendirilmesi talepleri ilgili bakanlara iletildi. Bu konuda ise tüm soru, beklenti ve şikayetler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yöneltildi. Şimşek de en düşük emekli maaşına kalıcı çözümün Ekim ayında Meclis’e gelecek yasal düzenleme ile aşılacağını söylediği öne sürüldü.

Düşük gelirli haneler için uzun süredir hazırlıkları devam eden Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) sistemi en düşük emekli maaşları içinde çözüm olacak. Söz konusu düzenlemenin Ekim ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. GETAD modelinin hayata geçmesiyle mevcut düzenlemede en düşük emekli aylıklarına belli dönemlerde yapılan genel artışlar yerine, ekonomik desteğin doğrudan ihtiyaç sahiplerine verilmesi hedefleniyor.

Kamp toplantısında en fazla talep Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na geldi. Talepler arasında köyüne yol isteyen de vardı, yarım kalan köprünün tamamlanmasını isteyen de. Talepler tek tek not alındı. Van’a hızlı tren talebi ise hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hem de Ulaştırma Bakanı’ndan sözü verilen istekler arasına girdi.