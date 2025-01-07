En düşük emekli maaşında konuşulan rakam belli oldu!

SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında enflasyon zammı sonrası, gözler en düşük emekli maaşlarının çıkarılacağı rakama çevrildi.

CNBC-e’den Hazal Ateş’in aktardığına göre, yaklaşık 3 milyon 720 bin vatandaş en düşük emekli maaşı tutarında aylık alırken, yapılacak zamma yönelik yasa teklifi gelecek hafta TBMM’ye sunulacak.

Kulislerde konuşulan en düşük emekli aylığı için 14 bin liranın altında olmayacağı bilgisi öne çıkıyor.

Ekonomi yönetimi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik etki analizi yaparken çalışmayı bu hafta tamamlayacak. AK Parti Meclis Grubu ile birlikte yürütülen çalışma tamamlanarak gelecek hafta Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

Refah payı verilmeyecek

Yeni yıl zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında yüzde 4,21 oranında bir fark oluşurken, bunun giderilmesine yönelik talepler de karşılık bulmadı. Önceki yıllarda memur emeklileri lehine ortaya çıkan tablo nedeniyle eşitleme yönünde düzenleme yapılmıştı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a dünkü ziyaretinde refah payı talebini bir kez daha dile getirdi. Kabine toplantısının ardından da bu yönde bir açıklama gelmezken, Memur-Sen bugün de kamu görevlilerinin mali kayıplarının telafisi, refah payı talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde de eylem yapacak.

Kök maaş üzerinden zam yapıldı

SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75’lik zam kök aylık üzerine yapıldı. Ek zam olmadan hesaplanan emekli aylığına kök maaş deniyor. Bu tarife 2019 yılında başladı. Kök aylık üzerine yapılan ödeme ise Hazine tarafından karşılanıyor.

Yüksek prim ödeyenler

En düşük emekli aylık oranındaki artışta bütçe dengeleri de gözetilecek. Bir başka kriter ise düşük prim ödeyenle daha yüksek prim ödeyenler arasındaki makasın kapanmaması olacak. Daha yüksek prim ödeyen emeklinin mağdur edilmemesi için etki analizi kapsamında “kaç emeklinin kök maaşının belirlenecek yeni rakamın altında kalacağı, bir üstteki grup ile makasın ne kadar kapanacağı” da dikkate alınıyor.