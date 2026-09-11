En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışmalar başladı

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Besti KARALAR- ANKARA(EKONOMİ)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MKYK toplantısında geçen Pazar günü açıklanan üç yıllık Orta Vadeli Program (OVP) hakkında sunum yaptı.

Toplantıda Bakan Şimşek’in, en düşük emekli maaşı sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını ilettiği aktarıldı.

AK Parti MKYK toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in, Orta Vadeli Programla ilgili ayrıntılı bir sunum yaptığı kaydedildi.

Enflasyon 2023’e göre yarı yarıya düştü

Edinilen bilgilere göre; Şimşek’in, son açıklanan enflasyon oranını hatırlatarak, bu dönem enflasyonun 2023 yılına göre yarı yarıya düştüğünü söylediği belirtildi. Ancak yine de istedikleri seviyede olmadığına dikkat çektiği belirtildi.

Konut ve gıda enflasyonuyla mücadele

Şimşek’in toplantıda yüksek kira ve gıda enflasyonuna dikkat çekerek, daha fazla konutun yapılması için yeni projelerin geliştirileceğini, bunun içinde bütçeye ek kalemlerin konulacağını söylediği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda enflasyonuyla mücadele amacıyla başta yeni sulama kanalları için çalışıldığını aktardığı belirtildi.

En düşük emekli maaşı için çalışmalar sürüyor

Toplantıda emeklilerin sorunları da gündeme geldi. Her yıl artan emekli sayısına dikkat çeken Şimşek’in, “emeklilerin sorunlarının farkındayız. Çözmek için de çalışıyoruz” dediği kaydedildi.

Bakan Şimşek’in, MKYK toplantısında emekli maaşı sorununu çözmek için ilgili bakanlıkla birlikte çalıştıklarını bu çalışmanın da yakın zamanda tamamlanacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacaklarını söylediği ifade edildi.