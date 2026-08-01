En düşük emekli zammı resmileşti: Maaş farkı ne zaman yatacak? 3 Bin 552 TL'lik ödeme için gözler SGK'da

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En düşük emekli maaşına yapılan zammın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler, 3 bin 552 liralık maaş farkı ödemelerine çevrildi. Emekliler şimdi, fark ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanmasını bekliyor.

Temmuz ayında maaşlarını taban aylık olan 20 bin TL üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine oluşan 3 bin 552 TL'lik fark ödemesi, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından SGK'nın açıklayacağı ödeme takvimi doğrultusunda ağustos ayı içinde hesaplara yatırılacak. Öte yandan, memur emeklilerine temmuz ayında uygulanan yüzde 13,52'lik zamdan kaynaklanan 14 günlük maaş farkı ödemelerinin ise ayrı bir takvim kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

5,1 milyon emekli yararlanacak

2026 Haziran ayı itibarıyla yaklaşık 4,9 milyon emeklinin aylığı, mevcut en düşük emekli maaşı olan 20 bin TL'nin altında bulunuyor. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte yapılacak fark ödemelerinin ardından, zamdan yararlanacak emekli sayısının yaklaşık 5,1 milyona ulaşması bekleniyor.