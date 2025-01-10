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En düşük emekliği aylığını 14 bin 469 liraya çıkaran teklif Meclis'te

En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan yüzde 15.75 oranında artışla 14 bin 469 liraya çıkarılmasını öngören düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Yasa teklifinde asgari ücrette 700 lira olan işveren desteğinin 2025 yılında 1000 liraya çıkarılması da yer alıyor.

Haber Merkezi
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En düşük emekliği aylığını 14 bin 469 liraya çıkaran teklif Meclis'te
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ANKARA (EKONOMİ) 

AK Parti Siber Güvenlik Kanun teklifi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi olmak üzere üç ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklifte en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan yüzde 15.75 oranında artışla 14 bin 469 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme de yer alıyor.

Yasa teklifinde asgari ücrette 700 lira olan işveren desteğinin 2025 yılında 1000 liraya çıkarılması da bulunuyor.

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