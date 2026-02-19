En düşük konut fiyatları bile 20 bin TL’nin üzerinde: İşte Konutta metrekare fiyatı en ucuz iller

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan “Ocak Ayı Konut Fiyat Endeksi” verileri, 2025’in son çeyreğine ilişkin konut piyasası tablosunu ortaya koydu.

Açıklanan rakamlara göre, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 45 bin 447 TL olarak hesaplandı. Aynı veriler kapsamında metrekare fiyatı en düşük seviyede bulunan iller de netleşti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ocak 2026’da ise ortalama fiyatlarda son 1 yılda nominal artış %27,7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde enflasyon da dikkate alındığında konut fiyatlarında yıllık reel düşüş %2,3’ü buldu.

Metrekare fiyatı en düşük 15 şehir şöyle sıralandı;

-Ağrı: 20 bin 205 TL

-Mardin: 20 bin 338 TL

-Adıyaman: 22 bin 293 TL

-Şırnak: 22 bin 500 TL

-Malatya: 22 bin 581 TL

-Siirt: 22 bin 727 TL

-Bitlis: 23 bin 298 TL

-Osmaniye: 23 bin 418 TL

-Şanlıurfa: 23 bin 695 TL

-Kars: 24 bin 264

-Kilis: 24 bin 363

-Kırşehir: 24 bin 489 TL

-Yozgat: 24 bin 549 TL

-Bingöl: 24 bin 898 TL

-Erzurum: 25 bin TL

20 bin TL’nin altında il kalmadı

TCMB’nin değerlendirmesine tabi olan kentlere bakıldığında;

Türkiye’de konut metrekare fiyatında 20 bin TL’nin altına bir ilin kalmadığı görülüyor. En ucuz şehirler arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri çoğunlukta bulunurken; Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat gibi Orta Anadolu şehirleri de görülüyor. Mardin, Malatya, Şanlıurfa ve Erzurum gibi “büyükşehir” statüsündeki iller de listede yer aldı. Öte yandan Güneydoğu’da Gaziantep 29 bin 307 TL ve Diyarbakır 32 bin 989 TL metrekare fiyatı ile pozitif ayrışan iller arasında öne çıktı.

Metrekare fiyatı en yüksek 15 şehir ise şunlar oldu:

-Muğla: 76 bin 618 TL

-İstanbul: 74 bin 100 TL

-Antalya: 50 bin 363 TL

-İzmir: 49 bin 543 TL

-Çanakkale: 47 bin 332 TL

-Aydın: 44 bin 305 TL

-Balıkesir: 42 bin 794 TL

-Edirne: 41 bin 324 TL

-Ankara: 41 bin 280 TL

-Bartın: 40 bin 361 TL

-Kırklareli: 39 bin 644 TL

-Kocaeli: 39 bin 221 TL

-Denizli: 37 bin 903 TL

-Tekirdağ: 37 bin 561 TL

-Bolu: 37 bin 500 TL