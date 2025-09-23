En hızlı büyüyen 100 şirket, 6 tur bindirdi
Türkiye’nin 2021-2023 döneminde en hızlı büyüme performansı gösteren 100 şirketi açıklandı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ortalaması Türkiye’nin 6 katı olurken, Ankara merkezli Deeptech Universe yüzde 19 bin 153 büyüdü. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Enflasyonu düşürürken, büyümeyi sağlamak istiyoruz. Bunu yapmak kolay değil, maharet burada” dedi.
HÜSEYİN GÖKÇE-MEHMET KAYA/ANKARA
Türkiye’nin 2021-2023 döneminde en hızlı büyüme performansı gösteren 100 şirketi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğiyle yapılan çalışmayla belirlendi. Çalışmaya 500’ün üzerinde başvuru geldi. İlk 100 şirket, inceleme döneminde Türkiye’den 6 kat daha fazla büyürken, ciroları yüzde 718 artış gösterdi. Bu şirketlerin yüzde 67’si ihracat yaparken, en hızlı büyüyen şirket yüzde 19 bin 153 oranı ile Ankara merkezli Deeptech Universe şirketi oldu. İlk 100’e Ankara’dan 24, İstanbul’dan 22 şirket girerken, listedeki toplam il sayısı 25 olarak hesaplandı. Bu şirketlerin yüzde 94’ü tamamen Türk sermayeli olurken, sadece yüzde 32’sin dijital platformlarda satış yapması dikkat çekti.
Yılmaz: Toplumsal huzuru tahkim ediyoruz
TOBB Genel Merkezinde yapılan TOBB Türkiye 100 listesi ödül törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve iş insanları katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının başında “toplumsal huzur” ve “birlik” konusuna değinerek, “Çatışmaların yoğunlaştığı, belirsizliklerin arttığı ve krizlerin derinleştiği küresel ortamda Türkiye, siyasi istikrarı, güçlü kurumları ve kararlı politikalarıyla süreci etkin biçimde yönetmektedir. Bu doğrultuda birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiriyor, toplumsal huzurumuzu tahkim ediyor ve ülkemiz adına bu dönemi fırsata dönüştürecek politikaları kararlılıkla uyguluyoruz” ifadesini kullandı.
Türkiye’nin yapısal bir iyileşme içinde olduğunu savunan Cevdet Yılmaz, konuşmasında, jeopolitik belirsizliklerden dolayı Türk iş dünyasının hassasiyetinin farkında olduklarını belirterek, bu dönemde iş dünyasının beceriyle süreci yönettiğini, kendilerinin de bu ortamda riskler kadar fırsatları da değerlendiren bir yaklaşım içinde olduklarını söyledi.
“Türkiye’nin yeni bir döneme, demokratik standartlardan kurumsal yapıya, ekonomiye nicel dönüşüm yanında, nitel bir dönüşüm sağladığını gösteriyor” diyen Cevdet Yılmaz, her ülkede, her dönem uğraşılması gereken sorunlar olduğunu, Türkiye’de de en önemli sorunun enflasyon olduğunu vurgulayarak, “Enflasyonu düşürmek için koordineli, çok boyutlu, kararlı bir programı hayata geçiriyoruz. Sadece para değil, maliye politikalarını da hayata geçiriyoruz. Bunda mesafe aldığımızı da söylemek istiyorum” diye konuştu.
“Enflasyonu düşürürken, büyümeyi sağlamak istiyoruz. Bunu yapmak kolay değil, maharet burada” diyen Cevdet Yılmaz, konuşmasının ilerleyen bölümlerinde, verimlilik ve faktör verimliliğindeki iyileşmeyle enflasyonist etki oluşturmadan büyümenin hızlandırılacağını söyledi.
Hisarcıklıoğlu: Asla karamsarlığa kapılmayın
Türkiye 100 sonuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TOBB Başkanı Rifak Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı toplantıyla açıklandı. Türkiye 100 firmalarının dinamizmi yansıttığını vurgulayarak, “Türk iş dünyası olarak bu zamana kadar pek çok zorlu süreçten geçtik. Kamu-özel sektör el ele vererek, tüm bu sıkıntılı dönemleri aşmayı da bildik. Bu yüzden asla karamsarlığa kapılmamalıyız. Zor şartlar karşısında yılmamalıyız. Çünkü girişimci karamsar olmaz. Hep umut ve heyecan dolu olur. Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, dün yapabildiysek, bugün de yapabiliriz” dedi.
Türkiye 100 çalışmasını hızlı büyüyen şirketlere küresel ölçüde dikkat çekmek ve uluslararası iş birliklerini artırmak amacını taşıdığını söyledi.
Bu şirketlerin Türkiye ekonomisinin dinamizmini ve çeşitliliğini yansıtan iş modelleriyle de ön plana çıktığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, hesaplama döneminde satış geliri yüzde 1644 büyüyen şirketlerin, istihdamı yüzde 88.4 artırdıklarını bildirdi. Listeye giren şirketlerin yüzde 53’ünün Anadolu’dan geldiğini ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Firmaların 34 farklı sektörden gelen şirketler, Türkiye’nin fırsatlar ülkesi olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Listeye giren şirketlerin ihracat eğilimleri de dikkat çekicidir. Şirketlerin yüzde 67’si ihracat yaparken, 67 farklı ülkeye ürün ve hizmet sunarak global rekabette söz sahibi olmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 listesindeki şirketlerin de finansmana erişim sorununu dile getirdiklerini vurgulayarak, “Dolayısıyla, başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız” dedi.
Ekrem Cünedioğlu: Kadın istihdamına ağırlık verilebilir
Toplantıda, TEPAV Kalkınma Programı Direktörü Ekrem Cünedioğlu, Türkiye 100 listesine giren firmalarda, kadın çalışan oranında da gerileme olduğunu vurgulayarak, “Neler yapılması gerektiğini düşünürsek, bunlardan biri kadın istihdamına ağırlık verilebilir” dedi. Firmaların üst kategoriye geçişte de yavaşlıklar izlendiğini belirten Cünedioğlu, istikrarlı büyüme sağlamanın yanında, zor dönemde ayakta kalmanın da öncelikler arasında saydı.
Listeye en çok Ankara katkı yaptı
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden 24 tanesinin merkezi Ankara olurken, bunu 22 şirket ile İstanbul, 6’şar şirket ile Balıkesir ve İzmir, 5 şirket ile Konya, 4 şirket ile Adana ve Bursa, 3’er şirket ile Antalya, Eskişehir ve Kayseri, 2 şirket ile de Sakarya takip etti.
Türkiye 100’de 25 farklı ilden firma var
Ankara 24
İstanbul 22
Balıkesir, İzmir 6
Konya 5
Adana, Bursa 4
Antalya, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, 3
Sakarya 2
Bolu, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kastamonu, Mardin, Ordu, Samsun, Sivas, Tekirdağ 1
Toplam 34 sektör var, sanayi ve inşaat sektörleri öne çıktı
En hızlı büyüyen 100 şirket toplam 34 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Bunlardan 21 tanesi sanayi ve inşaat, 19’u bilgisayar programlama ve danışmanlık, 9’u toptan ticaret, 7’si makine ve ekipman imalatı, 6’sı motorlu karşı taşıtları imalatı, 6’sı gıda ürünleri imalatı alanında çalışıyor.
Listeye giren ilk 5 sektör
Sanayi ve inşaat 21
Bilgisayar programlama ve danışmanlık 19
Makine ve ekipman imalatı 7
Motorlu kara taşıtı ve römork 6
Gıda ürünleri imalatı 6
Türkiye’den 6 kat daha hızlı büyüdüler, çalışan başına ciro yüzde 718 arttı
En çok büyüyen 100 şirketin büyüme ortalaması 2021-2023 yılında Türkiye’nin büyüme ortalamasının 6 katı büyüklüğe ulaştı. Bu dönemde ortalama ciro 83.5 milyon lira, ortalama ciro ise 834.8 milyon lira oldu. Şirket başına 127 kişilik istihdam sağlanırken, hesaplama dönemindeki istihdam artış oranı yüzde 88.4 olarak hesaplandı. Bu dönemde çalışan başına ciro artışı yüzde 718 oldu.
Yüzde 94’ü Türk sermayeli
En hızlı büyüyen 100 şirketin 94’i yüzde 100 yerli sermaye tarafından kurulmuş durumda. Şirketlerin 5 tanesinde yabancı sermayenin payı yüzde 51’in altında, sadece 1 tanesinde ise yabancı sermayenin payı yüzde 51’in üzerinde.
İlk 10 şirketin ortalama yaşı 8.5, büyüme ortalaması yüzde 6 bin 938
Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 10 şirketinin ortalama yaşı 8.5 yıl olarak hesaplanırken, bunların 5’i imalat, 5’i hizmetler sektörende faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin büyüme ortalaması ise yüzde 6 bin 938 gibi oldukça yüksek oranda gerçekleşti.
İhracat yapanların oranı yüzde 67
Hızlı büyüyen 100 şirketten 67 tanesi ihracat yaparken, 48 tanesi en az 3 ülkeye, 7 tanesi sadece 2 ülkeye 10 tanesi de sadece 1 ülkeye ihracat yapıyor.En çok ihracat yapılan ülke ise 17 şirket ile Almanya oldu.
Yüzde 66’sının finansmana ihtiyacı var
Bu şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu destek, yüzde 72 ile ihracat ve pazarlama desteği olurken, bunu yüzde 52 ile istihdam teşvikleri, yüzde 50 ile Ar-Ge ve inovasyon destekleri takip etti.
Hızlı büyüyen 100 şirketin 66’sı önümüzdeki 1 yıl içinde finansman arayışı olduğunu belirtirken, bunların yüzde 58.5’ini 50 milyon liradan fazla finansmana ihtiyacı olduğunu bildirdi.
Yüzde 32’si dijital platformlarda satış gerçekleştiriyor
Hızlı büyüyen şirketlerin sadece yüzde 40’ı satışlarını dijital platformda gerçekleştirmek için dijital teknoloji kullandığını belirtirken, bu platformlardan satış yapanların oranı yüzde 32 oldu. Yüzde 83’i muhasebe kayıtlarını tutmak için, yüzde 72’si ürün/hizmetleri kayıt altına almak için teknolojiyi kullandığını ifade etti.
Listenin tamamı
|
Sıra
|
Şirket Adı
|
Şehir
|
2021-2023 Büyüme Oranı (%)
|
1
|
DEEPTECH UNİVERSE SAVUNMA VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
|
ANKARA
|
19153
|
2
|
BATI KİPAŞ KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
KAHRAMANMARAŞ
|
18093
|
3
|
FİGO TİCARİ BİLGİ VE UYGULAMA PLATFORMU A.Ş.
|
İSTANBUL
|
5126
|
4
|
GARDİYAN SİSTEM GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
|
ANKARA
|
4891
|
5
|
MS SPEKTRAL SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
|
ANKARA
|
4333
|
6
|
PRİME SİSTEM VE TEKNOLOJİ A.Ş.
|
ANKARA
|
3996
|
7
|
İKAS TEKNOLOJİ A.Ş.
|
ANKARA
|
3547
|
8
|
INTECRO ROBOTİK OTOMASYON AR-GE MÜHENDİSLİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
ANKARA
|
3522
|
9
|
İDAK HAVACILIK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
ANKARA
|
3481
|
10
|
ÜZÜMCÜ HASTANE EKİPMANLARI METAL İŞLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
ANKARA
|
3240
|
11
|
CAN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
KAYSERİ
|
2916
|
12
|
TURK FİNANSAL TEKNOLOJİ A.Ş.
|
ANKARA
|
2593
|
13
|
LOOTUS TEKSTİL İTHALAT İHRACAT DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
|
SAKARYA
|
2423
|
14
|
ATA TEKNİK ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİLER SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
|
İSTANBUL
|
2348
|
15
|
SCSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
|
İSTANBUL
|
2187
|
16
|
TBP OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A.Ş.
|
KONYA
|
2147
|
17
|
TUALCOM ELEKTRONİK A.Ş.
|
ANKARA
|
2094
|
18
|
ÖZGENÇ TARIM ÜRÜNLERİ İHRACAT İTHALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
SAKARYA
|
1997
|
19
|
ALP ÇANTA DERİ TEKSTİL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
|
KASTAMONU
|
1959
|
20
|
CNK UÇAK ELEMANLARI MONTAJ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
ANKARA
|
1849
|
21
|
ALLE TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
BURSA
|
1831
|
22
|
ONSÜT YEM PETROL CANLI HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
BALIKESİR
|
1794
|
23
|
GOLD HARVEST KURUYEMİŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
ESKİŞEHİR
|
1696
|
24
|
BS GROUP GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
İZMİR
|
1684
|
25
|
HİZMET GRUP RESTORASYON TEMİZLİK MAKİNA TİCARET A.Ş.
|
İSTANBUL
|
1664
|
26
|
GÜRLER GLOBAL MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
DÜZCE
|
1587
|
27
|
CRK ENERJİ ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
SAMSUN
|
1493
|
28
|
GELNER GIDA A.Ş.
|
BALIKESİR
|
1336
|
29
|
TURK ELEKTRONİK PARA A.Ş.
|
ANKARA
|
1333
|
30
|
SYS ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
KONYA
|
1296
|
31
|
BAMA TEKNOLOJİ A.Ş.
|
ANKARA
|
1259
|
32
|
ASKO GLOB ALL MARKETİNG DIŞ TİCARET A.Ş.
|
GAZİANTEP
|
1229
|
33
|
İNFİNİA MÜHENDİSLİK A.Ş.
|
ANKARA
|
1210
|
34
|
BRANDEFENSE BİLİŞİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
ANKARA
|
1202
|
35
|
DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.
|
İSTANBUL
|
1174
|
36
|
VİRGOSOL BİLİŞİM VE YAZILIM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.
|
İSTANBUL
|
1169
|
37
|
VTN ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
BALIKESİR
|
1133
|
38
|
ÇATALBAŞ ELEKTRİK ENERJİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
|
ADANA
|
1126
|
39
|
NAVLUNGO LOJİSTİK VE TEKNOLOJİ A.Ş.
|
İSTANBUL
|
1122
|
40
|
TLE YAZILIM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.
|
İSTANBUL
|
1099
|
41
|
ELEKSE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
|
İSTANBUL
|
1031
|
42
|
NANOTECH İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
ESKİŞEHİR
|
1009
|
43
|
KAYTİKA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ.
|
KAYSERİ
|
1001
|
44
|
ARCHİTECHT BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
|
İSTANBUL
|
971
|
45
|
SAMİ TRAFO MAKİNA İNŞAAT İMALAT TAAHHÜT GENEL TİCARET LTD. ŞTİ.
|
ADANA
|
949
|
46
|
BİLETAL İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
|
İSTANBUL
|
936
|
47
|
BUKAFA REKLAM A.Ş.
|
İSTANBUL
|
910
|
48
|
X KOREN ELEKTRİK A.Ş.
|
İSTANBUL
|
910
|
49
|
METOT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
BURSA
|
895
|
50
|
DZD TEKNOLOJİ A.Ş.
|
İSTANBUL
|
889
|
51
|
BİLSA ÇELİK PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
ADANA
|
870
|
52
|
HOP TEKNOLOJİ A.Ş.
|
ANKARA
|
869
|
53
|
BESA ENDÜSTRİ OTOMOTİV LTD. ŞTİ.
|
KONYA
|
858
|
54
|
INSOS ENERJİ YATIRIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
KONYA
|
845
|
55
|
CODEVİST TEKNOLOJİ A.Ş.
|
İSTANBUL
|
840
|
56
|
GERİLİM YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
|
İZMİR
|
840
|
57
|
ÖZEL GIDA PETROL İNŞAAT NAKLİYAT ELEKTRONİK KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
MARDİN
|
821
|
58
|
MAZLUM MANGTAY BORU SONDAJCILIK İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
ADANA
|
815
|
59
|
PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
ANKARA
|
801
|
60
|
POINTO TEKNOLOJİ A.Ş.
|
ANKARA
|
787
|
61
|
ALGORİTEAM BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ A.Ş.
|
KOCAELİ
|
783
|
62
|
LB BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
|
İZMİR
|
774
|
63
|
MUSTAFA DALGIÇ MÜHENDİSLİK PROJE İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.
|
ANTALYA
|
773
|
64
|
BİRLEŞİM ENERJİ İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
|
ELAZIĞ
|
755
|
65
|
SAYTEK MEDİKAL VE PLASTİK SANAYİ TİCARET A.Ş.
|
ANKARA
|
754
|
66
|
JK MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
İZMİR
|
750
|
67
|
MOVUS LOJİSTİK YATIRIM A.Ş.
|
ESKİŞEHİR
|
749
|
68
|
ESCON ENERJİ SİSTEMLERİ VE CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
İSTANBUL
|
745
|
69
|
TARIM-TAÇ TARIM TARIMSAL GIDA SANAYİ PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ARAŞTIRMA ÜRETİM PAZARLAMA A.Ş.
|
İSTANBUL
|
734
|
70
|
ÇIRAK DİZAYN OTOMOTİV LTD. ŞTİ.
|
ANTALYA
|
727
|
71
|
T T M PAZARLAMA TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş.
|
SİVAS
|
723
|
72
|
STENKİM KİMYASAL MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
ANKARA
|
723
|
73
|
DOĞANLAR ZİRAAT VE TARIM MAKİNELERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
|
ANKARA
|
716
|
74
|
TEMREN MAKİNA İMALAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
ANKARA
|
714
|
75
|
YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ A.Ş.
|
KOCAELİ
|
710
|
76
|
ACA TEKNİK İNŞAAT MİMARLIK TİCARET A.Ş.
|
BALIKESİR
|
710
|
77
|
SGM LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
|
İSTANBUL
|
692
|
78
|
AKF GRUP AGRO ENERJİ LTD. ŞTİ.
|
KONYA
|
687
|
79
|
TROYA TOHUM ÜRETİM ARAŞTIRMA VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
|
ANTALYA
|
680
|
80
|
CNK HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
İSTANBUL
|
678
|
81
|
MUNDO YATAK MUSTAFA NEBİ DOĞAN KOLLEKTİF ŞİRKETİ
|
KAYSERİ
|
675
|
82
|
GÜMÜŞ ÇİT TEL ÖRME İNŞAAT PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
|
KOCAELİ
|
669
|
83
|
BARÇIN SPOR MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
|
İZMİR
|
666
|
84
|
BALIKESİR MEKA ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
BALIKESİR
|
655
|
85
|
DATALİVA BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
|
İSTANBUL
|
653
|
86
|
SVR SEVER MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
BALIKESİR
|
649
|
87
|
DECORİTA MERKEZİ ARGE MOBİLYA CAM İNŞAAT DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
BOLU
|
639
|
88
|
SİN TARIM ÜRÜNLERİ LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
ANKARA
|
634
|
89
|
BEYBOLAT TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
MERSİN
|
630
|
90
|
ART GERİ DÖNÜŞÜM HURDA MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İLETİŞİM TEKSTİL OTOMOTİV NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
BURSA
|
625
|
91
|
KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş.
|
MERSİN
|
623
|
92
|
İNOVA KOLTUK SİSTEMLERİ ARAÇ TASARIM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
BURSA
|
620
|
93
|
ICT BULUT BİLİŞİM A.Ş.
|
İSTANBUL
|
610
|
94
|
HAS-MOB ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
ORDU
|
607
|
95
|
ÜÇER MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK A.Ş.
|
ANKARA
|
604
|
96
|
WORKPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
İZMİR
|
602
|
97
|
ASOS PROSES MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
TEKİRDAĞ
|
601
|
98
|
KARDELEN LEBLEBİ KURUYEMİŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
DENİZLİ
|
586
|
99
|
AK-TRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT GIDA İNŞAAT AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
MERSİN
|
586
|
100
|
MÜKELLEF TEKNOLOJİ A.Ş.
|
İSTANBUL
|
585